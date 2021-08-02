Disney не доплатив Скарлетт Йоханссон 50 мільйонів і влип у скандал з феміністками

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Прем'єра фільму Чорна вдова відбулася 8 липня, і на початку тижня в перший вікенд він заробив 80 мільйонів доларів в прокаті. Проте на другому тижні Чорна вдова зіткнулася з крахом касових зборів, що деякі приписують одночасному випуску фільму на Disney + і в кінотеатрах.

Як повідомляє Forbes, через це Скарлетт Йоханссон втратила 50 мільйонів доларів. Вона подала відповідний позов на Дісней.читайте такожСкарллетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компанії зухвало відповіли на її позов

Йоханссон стверджувала, що її контракт передбачав виключно кінотеатральний випуск і що її зарплата згодом узгоджувалася з очікуваними касовими зборами. Дісней відповів на позов Йоханссон жорсткою заявою, в якій її претензії були відхилені як "сумні та тривожні", і звинувачували її в тому, що вона не співчуває руйнівним наслідкам пандемії.

Організації Times Up, ReFrame і Women in Film назвали висловлювання Disney сексистськими.

"Хоча ми не займаємо жодної позиції з питань бізнесу в судовому розгляді між Скарлетт Йоханссон і Walt Disney Company, ми рішуче виступаємо проти недавнього заяви Disney, в якому Йоханссон намагається охарактеризувати її як бездушну або егоїстичну щодо захисту своїх договірних ділових прав. Цей напад на гендерний характер не має місця в діловому спорі і сприяє створенню середовища, в якому жінки і дівчата вважаються менш здатними, ніж чоловіки, захищати свої інтереси, не стикаючись з критикою ad hominem", - заявили вони.

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По суті, Дісней висміяв актрису просто за те, що вона подала позов, хоч договір дійсно порушений.

Американський реліз Чорної вдови відбувся 9 липня 2021 року. Вихід фільму в Disney+ за вихідні приніс фільму 60 мільйонів.

На даний момент касові збори кінокоміксу по всьому світу становлять понад 318 мільйонів доларів.