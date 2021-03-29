Disney оголосив акторів серіла про Обі-Вана Кенобі

Зоряні війни: Скайуокер / Disney

Disney оголосив акторський склад міні-серіла про Обі-Вана Кенобі, який очолює Юен Макгрегор і Хейден Крістенсен.

Як повідомляє Disney у своєму Твіттері, до ролей повернуться як актори зі старих фільмів, так і нові зірки.

у серіалі до своєї ролі повернеться Хейден Крістенсен, який зіграв Енакіна Скайуокера в трилогії приквелів, а також представили ряд акторів, про участь яких не повідомлялося раніше: наприклад, Кумейла Нанджіані.

Серіал про Обі-Ван Кенобі - актори і роли

Юен Макгрегор - Обі-Ван Кенобі

Хейден Крістенсен - Дарт Вейдер

Індіра Варма

Джоел Едгертон

Бонні Пісс

Сон Кан

Кумэйл Нанджиани

Бен Сафді

О'ші Джексон-молодший

Симона Кесселл

Руперт Френд

Моусес Інгрем

До цього Warner Bros розсекретили дату виходу, акторів і трейлер фільму Загін самогубців 2021.