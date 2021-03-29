Disney оголосив акторів серіла про Обі-Вана Кенобі

Творці серіалу про Обі-Вана перестали приховувати подробиці нового серіалу, і почали з того, хто в ньому зіграє.
Disney оголосив акторський склад міні-серіла про Обі-Вана Кенобі, який очолює Юен Макгрегор і Хейден Крістенсен.
Як повідомляє Disney у своєму Твіттері, до ролей повернуться як актори зі старих фільмів, так і нові зірки.
у серіалі до своєї ролі повернеться Хейден Крістенсен, який зіграв Енакіна Скайуокера в трилогії приквелів, а також представили ряд акторів, про участь яких не повідомлялося раніше: наприклад, Кумейла Нанджіані.
Серіал про Обі-Ван Кенобі - актори і роли
- Юен Макгрегор - Обі-Ван Кенобі
- Хейден Крістенсен - Дарт Вейдер
- Індіра Варма
- Джоел Едгертон
- Бонні Пісс
- Сон Кан
- Кумэйл Нанджиани
- Бен Сафді
- О'ші Джексон-молодший
- Симона Кесселл
- Руперт Френд
- Моусес Інгрем
До цього Warner Bros розсекретили дату виходу, акторів і трейлер фільму Загін самогубців 2021.
Автор: Олександр Галаджій