Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі

Мандалорец 2 сезон / Entertainment Weekly

Lucasfilm просуває Джину Карано в якості номінантки за кращу жіночу роль другого плану за другий сезон Мандалорца, незважаючи на звільнення її раніше з серіалу. Мандалорець 2 вийшов на Disney+ в жовтні 2020 року, і був одним з найбільш довгоочікуваних серіалів року. Відповідно, він отримав щедрий позитивний відгук від глядачів.

Як повідомляє Screenrant, всупереч звільненню з подачі головної компанії, колишня студія Лукаса все одно залишила Джину Карано в списках номінантів на Еммі.

Телекомпанія Disney позбулася актриси Джини Карано, пояснивши такий вчинок незадовільними публічними висловлюваннями актриси. Її позицію засудили публічно і різко.

"Джина Карано більше не числиться співробітником Lucasfilm і не заявлена на майбутні проекти. Проте її повідомлення в соціальних мережах, що ганьблять людей через їх культурних і релігійних поглядів, огидні і неприйнятні", - жорстко написали в Disney.

Незважаючи на це, Lucasfilm все ще підтримує Карано. У міру наближення номінування на Еммі Disney і його різні підрозділи проводять опитування "На ваш розгляд" для своїх проектів, і скандальна артистка потрапила в один з них.

Між категорією акторів другого плану (для Моррісона і Джанкарло Еспозіто) і довгим списком запрошених акторів знаходиться замітка, що просуває Карано на роль другого плану.

Мандалорец номінанти на Еммі 2021 / скріншот Disney

Нагадаємо, що перший сезон Мандалорца висувався на 15 номінацій на Еммі, а отримав 7 нагород.

Як відомо, Disney запустили в розробку 3 сезон серіалу Мандалорець ще в 2020 році.