Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі

Компанія Disney звільнила з серіалу Мандалорец актрису Джину Карано, але відправляє дозволяє їй отримати престижну нагороду.
Lucasfilm просуває Джину Карано в якості номінантки за кращу жіночу роль другого плану за другий сезон Мандалорца, незважаючи на звільнення її раніше з серіалу. Мандалорець 2 вийшов на Disney+ в жовтні 2020 року, і був одним з найбільш довгоочікуваних серіалів року. Відповідно, він отримав щедрий позитивний відгук від глядачів.
Як повідомляє Screenrant, всупереч звільненню з подачі головної компанії, колишня студія Лукаса все одно залишила Джину Карано в списках номінантів на Еммі.
Телекомпанія Disney позбулася актриси Джини Карано, пояснивши такий вчинок незадовільними публічними висловлюваннями актриси. Її позицію засудили публічно і різко.
"Джина Карано більше не числиться співробітником Lucasfilm і не заявлена на майбутні проекти. Проте її повідомлення в соціальних мережах, що ганьблять людей через їх культурних і релігійних поглядів, огидні і неприйнятні", - жорстко написали в Disney.
Незважаючи на це, Lucasfilm все ще підтримує Карано. У міру наближення номінування на Еммі Disney і його різні підрозділи проводять опитування "На ваш розгляд" для своїх проектів, і скандальна артистка потрапила в один з них.
Між категорією акторів другого плану (для Моррісона і Джанкарло Еспозіто) і довгим списком запрошених акторів знаходиться замітка, що просуває Карано на роль другого плану.
Нагадаємо, що перший сезон Мандалорца висувався на 15 номінацій на Еммі, а отримав 7 нагород.
Як відомо, Disney запустили в розробку 3 сезон серіалу Мандалорець ще в 2020 році.