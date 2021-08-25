Disney замовила серіал "Наутілус" за романом Жюля Верна для Disney+

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Компанія Disney готує свій погляд на книгу "20 тисяч льє під водою" Жюля Верна, який буде показаний в новому серіалі.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, виробництвом серіалу займуться Moonriver TV і Seven Stories. Шоу розповість історію капітана Немо і його легендарного підводного човна "Наутілус", а також покаже подорож по незвіданих глибинах.

Disney планує зняти тільки 10 серій "Наутілуса", але не виключено, що якщо він "зайде" глядачам, то буде якесь продовження.

Серіал спродюсований і розроблений Ксав'єром Маршаном і Анандом Такером. Виконавчим продюсером і сценаристом виступить Джеймс Дормер, іншим виконавчим продюсером стала Йоханна Деверо, керівниця відділу оригінальних серіалів Disney+, яка цього разу особисто проконтролює створення контенту для сервісу.

"Історія Жюля Верна - улюблена у всьому світі класика, - сказала Деверо. - Це величезний привілей - знову оживити "Наутілус" і її команду таким сміливим, захоплюючим чином, з різноманітною командою творчих талантів і екранних персонажів. Серіал буде захоплюючим, насиченим і веселим".

Це не перша спроба екранізації Жюля Верна компанією Disney - в 1954 році Disney вже знімав Філь за романом. Річард Флейшер був режисером, а головні ролі виконали Джеймс Мейсон і Кірк Дуглас.

Зйомки "Наутілуса" стартують на початку 2022 року.