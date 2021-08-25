Disney замовила серіал "Наутілус" за романом Жюля Верна для Disney+

Компанія Disney згадала про права на екранізацію роману 20000 льє під водою знаменитого фантаста.
Компанія Disney готує свій погляд на книгу "20 тисяч льє під водою" Жюля Верна, який буде показаний в новому серіалі.
Як повідомляє The Hollywood Reporter, виробництвом серіалу займуться Moonriver TV і Seven Stories. Шоу розповість історію капітана Немо і його легендарного підводного човна "Наутілус", а також покаже подорож по незвіданих глибинах.
Disney планує зняти тільки 10 серій "Наутілуса", але не виключено, що якщо він "зайде" глядачам, то буде якесь продовження.
Серіал спродюсований і розроблений Ксав'єром Маршаном і Анандом Такером. Виконавчим продюсером і сценаристом виступить Джеймс Дормер, іншим виконавчим продюсером стала Йоханна Деверо, керівниця відділу оригінальних серіалів Disney+, яка цього разу особисто проконтролює створення контенту для сервісу.
"Історія Жюля Верна - улюблена у всьому світі класика, - сказала Деверо. - Це величезний привілей - знову оживити "Наутілус" і її команду таким сміливим, захоплюючим чином, з різноманітною командою творчих талантів і екранних персонажів. Серіал буде захоплюючим, насиченим і веселим".
Це не перша спроба екранізації Жюля Верна компанією Disney - в 1954 році Disney вже знімав Філь за романом. Річард Флейшер був режисером, а головні ролі виконали Джеймс Мейсон і Кірк Дуглас.
Зйомки "Наутілуса" стартують на початку 2022 року.