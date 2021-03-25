Disney запускає серіал по фільму Скарб нації

Скарб нації / кадр з фільму

Disney прийняла рішення змінити концепцію історії, розказаної в фільмах Скарб нації у новому серіалі, над яким працюватимуть популярні кінороботи.

Як повідомляє Dedline, Маріанна і Кормак Уібберлі, які працювали над оригінальними фільмами з Девідом Кейджем, напишуть сценарій для серіалу, в якому буде 10 серій.

Режисер-постановник - американський режисер індійського походження Міра Наїр, автор фільму Амелія Ерхарт.

Сюжет серіалу Скарб нації описують так:

"Серіал досліджує актуальні питання ідентичності, спільності, історичного авторства і патріотизму, розказані з точки зору Джесс Моралес, двадцятирічної дівчини, яка разом зі своєю різношерстою групою друзів відправляється в пригоду, щоб розкрити загадкову сімейну історію і повернути загублені скарби".

Серіал офіційно назвали переосмисленням, так що Ніколаса Кейджа чекати не доводиться.

Очікується приєднання інших сценаристів і продюсерів до створення серіалу.

Дата початку зйомок і приблизну прем'єру не називають. Серіал буде показувати власна онлайн платформа Disney.

Як раніше повідомляв Главред, CW випустив трейлер фінального 6 сезону серіалу Супердівчина, який виходить 30 березня.