Джастін Бібер з'явиться в спецвипуску серіалу Друзі

Джастін Бібер / Reuters

Популярний канадський співак Джастін Бібер вирішив стати актором, і спробував свої сили в новій серії серіалу Друзі, отримавши далеко не найдраматичнішу роль.

Як повідомляє The Sun, Джастін Бібер обіграє знамениту сцену з епізоду восьмого сезону The One With The Halloween Party разом з оригінальними акторами Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Метью Перрі, Меттом Лебланом і Девідом Швіммером.

Як повідомляє видання, Бібер був радий взяти участь у зйомках, він навіть не заперечував проти безглуздого костюма.

"Джастін був удостоєний честі брати участь, і він не заперечував проти того, щоб опинитися в безглуздому костюмі. Все це було організовано як військова операція, щоб тримати деталі в секреті, і Джастіну це вдалося", - повідомило анонімне джерело видання.

Зйомки проходять в Каліфорнії в павільйонах Warner Bros, і досі дійсно невідомо, що саме там відбувається - настільки все таємно.

Нагадаємо, що через роки сумнівів і пару років підготовки, нарешті почався знімальний процес нового спецепізоду серіалу Друзі, який вийде на екрани до кінця 2021 року.

Серіал Друзі визнаний одним з кращих комедійних серіалів в історії американського телебачення і став одним з найбільш знаменитих проектів 1990-х. Він отримав десятки нагород, а актори, які в ньому знялися побудували приголомшливу кар'єру - досі популярні меми з нині популярними артистами з Друзів.

В цілому в серіалі 236 епізодів, а через майже 20 років Warner Bros вирішили зняти ще одну серію, об'єднавши залишилися акторів.