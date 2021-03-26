Джеймс Ганн показав постер Загону самогубців у стилі ретро-фільмів

Джеймс Ганн і Сильвестр Сталлоне / instagram.com/thesuicidesquad/

Warner Bros і DC опублікували новий постер майбутнього фільму Загін самогубців: Місія навиліт (The Suicide Squad), що є самостійним сиквелом однойменного фільму 2016 року випуску.

Фото постера з'явилося відразу у режисера Джеймса Ганна, на сторінках warner Bros, DC і самого фільму в соцмережах. Автори пообіцяли новий трейлер 27 березня.

Фільмом Загін самогубців: Місія навиліт з Розширеного всесвіту DC, повинен реабілітувати "провал" першої частини, яка не сподобалася більшій частині критиків і фанатів. Вже не раз повідомлялося, що фільм був сильно укорочений через таймінг, але Warner Bros не збираються показувати його повну версію, як у випадку зі Snyder's Cut Лігою Справедливості.

У фільм покликали Марго Робі, Ідріса Ельбу( провальна Темна вежа), Джона Сіну, Джоела Кіннамана (провальний серіал Видозмінений вуглець), Пітера Капальді (Доктор Хто), Сильвестра Сталлоне ( Роккі) і Віолу Девіс. Джеймс Ганн за карантин зробив з цими акторами і сценарієм свого виготовлення картину, яку називають шикарною.

Прем'єра Загону самогубців Джеймса Ганна - 6 серпня 2021 у всіх кінотееатрах.