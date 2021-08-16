Джонні Депп розповів про цькування в Голлівуді після суду з Ембер Херд

Американський актор Джонні Депп навів приклад нового етапу бойкотування його роботи в Голлівуді через суд з Ембер Херд.
У США не випускають фільм Мінамата з Джонні Деппом, і актор виступив зі станиць таблоїду, щоб звернути увагу громадськості на його цькування через Ембер Херд. До слова, він дав інтерв'ю виданню, з яким судився і яке "вбило" його авторитет.
Як повідомив Джонні Депп в інтерв'ю The Sun, Голлівуд бойкотує його через брудні юридичні чвари з колишньою дружиною.
Депп натякав, що причина того, що його фільм не отримав дату прем'єри в США, - це його позов про наклеп проти The Sun і його незавершена справа проти Херда, які на даний момент являють собою серйозні перешкоди в його кар'єрі.
Депп грає у фільмі Юджина Сміта, американського фотожурналіста, який допоміг викрити руйнівний вплив ртутного отруєння на прибережні райони Японії в 1970-х роках.
"Ми подивилися цим людям в очі і пообіцяли, що не будемо експлуатувати (тему). Що фільм буде шанобливим. Я вважаю, що ми виконали свою частину угоди, але тепер інші, також повинні виконати свою.
Деякі фільми зачіпають людей. І це впливає на жителів Мінамати та людей, які відчувають подібні речі. І за що ... за бойкот в Голлівуді мене? Один чоловік, один актор в неприємній і заплутаній ситуації за останні кілька років?. Але, знаєте, я рухаюся туди, де мені потрібно бути, щоб все це зробити ... щоб всі речі стали ясними", - розговорився актор.
Суд між Джонні Деппом і Ембер Херд - подробиці
- Американський актор Джонні Депп був одружений на колезі Ембер Херд протягом року в 2015 році.
- Ембер Херд почала публічно звинувачувати Деппа у насильстві, побитті, аб'юзі, наркозалежності та алкоголізмі. Все сталося на тлі зростання популярності течії #MeToo.
- У підсумку, Джонні Деппа звільнили з двох кінофраншиз Пірати Карибського моря і Фантастичні звірі, а в ЗМІ випустили "викриваючу" статтю про те, що він "побивач дружин" (точного перекладу слова немає).
- Крайнє засідання суду в Лондоні в 2020 році було справжнім фіаско для Деппа - всупереч тому, що свідки спростували половину звинувачень Херд, а друга залишилася бездоказовою, Депп програв справу.
- В ході суду з'ясувалося, що в Ембер Херд були неоднозначні стосунки з Ілоном Маском, поки вона ще була дружиною Джонні Деппа. Маска викликали до суду з цього приводу.