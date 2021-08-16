Джонні Депп розповів про цькування в Голлівуді після суду з Ембер Херд

Джонні Депп / Reuters

У США не випускають фільм Мінамата з Джонні Деппом, і актор виступив зі станиць таблоїду, щоб звернути увагу громадськості на його цькування через Ембер Херд. До слова, він дав інтерв'ю виданню, з яким судився і яке "вбило" його авторитет.

Як повідомив Джонні Депп в інтерв'ю The Sun, Голлівуд бойкотує його через брудні юридичні чвари з колишньою дружиною.

Депп натякав, що причина того, що його фільм не отримав дату прем'єри в США, - це його позов про наклеп проти The Sun і його незавершена справа проти Херда, які на даний момент являють собою серйозні перешкоди в його кар'єрі.

Депп грає у фільмі Юджина Сміта, американського фотожурналіста, який допоміг викрити руйнівний вплив ртутного отруєння на прибережні райони Японії в 1970-х роках.

"Ми подивилися цим людям в очі і пообіцяли, що не будемо експлуатувати (тему). Що фільм буде шанобливим. Я вважаю, що ми виконали свою частину угоди, але тепер інші, також повинні виконати свою.

Деякі фільми зачіпають людей. І це впливає на жителів Мінамати та людей, які відчувають подібні речі. І за що ... за бойкот в Голлівуді мене? Один чоловік, один актор в неприємній і заплутаній ситуації за останні кілька років?. Але, знаєте, я рухаюся туди, де мені потрібно бути, щоб все це зробити ... щоб всі речі стали ясними", - розговорився актор.

Суд між Джонні Деппом і Ембер Херд - подробиці