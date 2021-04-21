Емілія Кларк претендує на роль у новому серіалі Marvel

Емілія Кларк / Getty Images

Емілія Кларк завершує переговори про участь у серіалі Marvel Секретне вторгнення, який вийде на діснеївському каналі Disney+.

Як повідомляє Variety, студія Marvel відмовилася коментувати це питання. Представники Кларк не відразу прокоментували інформацію.

Разом з Емілією Кларк, за даними видання The Hollywood Reporter у секретному вторгненні зіграє Олівія Колман, роль якої поки що приховують.

Серіал Секретне вторгнення був анонсований ще в 2020 році це серіал з Кіновсесвіту Marvel, який розповість про навалу скруллів - інопланетян, здатних приймати вигляд інших істот, які з'явилися у фільмі Капітан Марвел. Тоді з ними зіткнулися Ф'юрі і Марвел. Нині ж актриса поки не вказана в титрах.

У шоу зіграють Кінгслі Бен-Адір, Семюел Л.Джексон і Бен Мендельсон, які повернуться до ролей Ніка Ф'юрі і Талоса. Хто буде головним героєм серіалу також поки що приховують.

Сюжет, графік зйомок і точна дата виходу серіалу Секретне вторгнення поки що тримаються в секреті.

Раніше Disney розкрив графік виходу фільмів і серіалів на 2021 рік

Крім Секретного вторгнення готуються серіали про Грута, жінку Халка, Залізне серце, Соколине Око, і Локі, частина яких вийде в 2021 році.