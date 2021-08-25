Фільм Веном 2 планують випустити тільки в 2022 році

Веном / Кадр з трейлера

Фільм Веном 2: Карнаж може бути перенесений на 21 січня 2022 року через загострення ситуації з коронавірусом у світі.

Як повідомляє Vulture, посилаючись на численні внутрішні джерела, це пов'язано з тим, що Sony планує відкласти випуск Веном: Карнаж до 21 січня 2022 року - дати, яку в даний час займає трилер з Джаредом Лето про вампірів і супергероїв - Морбіус

"Але студія чекає, щоб зробити оголошення до закінчення CinemaCon, щорічної феєрії, під час якої керівники і власники мереж кінотеатрів вражаються попередніми переглядами на майбутні блокбастери Голлівуду", - повідомляє видання.

Джерело підкреслило журналістам що в Sony не хотіли показувати опонентам, що вони бояться ранньої осені.

Sony відмовилася коментувати цю історію.

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З іншого боку, джерела видання відзначили, що фільми типу "Не час вмирати" про Бонда не будуть більше зрушуватися за часом - це схема працює для тих, хто дуже багато втратив на промо-компанії, поки переміщував дати виходу фільмів.

У будь-якому випадку, всі чекають фіналу CinemaCon, щоб дізнатися, чи будуть нові переміщення прем'єр фільмів.

До цього Веном 2 перенесли з 24 вересня на 15 жовтня у світовому прокаті.