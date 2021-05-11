УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Кіно та серіали

Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар

11 травня 2021, 14:56

Американські артисти приєднуються до бойкоту головного конкурента премії Оскар - Золотого глобуса.

Золотий глобус 2015
Золотий глобус / Reuters

Зірки Голлівуду слідом за каналом NBC і популярними компаніями оголосили протест у зв'язку з тим, що Голлівудська асоціація іноземної преси, яка нагороджує премією Золотий глобус недостатньо расово різноманітна.

Як повідомляють Screenrant і Deadline, Netflix, Amazon і Warner Bros відмовилися відправляти фільми і серіали для нагородження премією в 2022 році, а канал відмовився від 60 мільйонів доларів і трансляції церемонії нагородження.

Головною проблемою, через яку полетіли звинувачення на адресу конкурента Оскара - що серед 86 членів HFPA немає жодного темношкірого журналіста, не кажучи про представників ЛГБТ-спільноти.

Скандал розгорівся всупереч тому, що 6 травня Асоціація прийняла план замінити більшу частину своїх членів на темношкірих журналістів.

До її складу пообіцяли прийняти не менше 20 нових членів до кінця року, зробивши акцент на темношкірих журналістах, а за півтора року склад повинен бути збільшений на 50%.

Netflix зажадав вирішити проблему інклюзивності, і найняти більше темношкірих. А Amazon зазначає, що вже якийсь час відмовився від роботи з Асоціацією.читайте такожЗолотий Глобус 2021-список переможців популярної кінопремії

"Ми не працюємо з HFPA з тих пір, як вперше були озвучені ці проблеми. Як і вся індустрія, ми чекаємо щирого і істотного рішення, перш ніж рухатися далі", - цитує The Hollywood Reporter глава Amazon Studios Дженніфер Салке.

Том Круз на знак протесту відмовився від трьох своїх нагород від Золотого глобуса - за кращу чоловічу роль у фільмах Джеррі Магуайр в 1997 році і Народжений четвертого липня в 1990 році, а також премію за кращу чоловічу роль другого плану в магнолії в 2000 році.

HFPA прогнозує реформи, який догодять кіностудіям і акторам до 2023 року, але на тлі скандалу, невідомо, як буде проходити церемонія нагородження Золотий глобус 2022.

Золотий глобус новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою КаменськихПозитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлиниСимптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕСВчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС Гастроентерологи поділилися сніданком, який їдять саміГастроентерологи поділилися сніданком, який їдять самі У Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІУ Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІ

Останні новини

21:16
Відставка голови МОЗ Степанова: хто претендує на його місце
21:15
Mass Effect Legendary Edition надійшов у продаж: що потрібно знати перед покупкою Відео
21:11
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на вихідні: чим зайнятися, і кому не можна стригтися Відео
20:56
У Росії вибухнули умовою щодо розширення списку недружніх країн Відео
20:51
У Чехії пригрозили Росії проблемами з ЄС через рішення за указом Путіна Відео
Реклама
20:11
З'ясувалося, хто може зайняти місце міністрів Петрашка та Криклія Відео
20:06
У Рівному завідувачка дитсадком присвоювала премії і влаштувала цькування - журналісти Відео
19:55
Доведеться запастися терпінням: ЗМІ розкрили дату виходу God of War Ragnarok Відео
19:47
У Зеленського розкрили плани щодо закону президента про олігархів Відео
19:39
Сумний прогноз ВООЗ щодо коронавірусу: назвали найбільш небезпечні країни Відео
19:15
Росія за указом Путіна вперше оголосила список недружніх країн Відео
19:05
У Метінвесті здійснили кардинальну реструктуризацію боргових зобов'язань
19:00
Міністри економіки і транспорту йдуть у відставку - нардеп Відео
19:00
Який зв'язок між сексом і людським довголіттям - відповідь вчених Відео
18:56
До команди Hitman'а приєдналися два відомих розробників Відео
18:54
США впровадили санкції проти українців - Данілов Відео
18:48
Радониця в 2021 році: якого числа і що робити Відео
18:25
В Індії в лікарні зґвалтуванням хвору на COVID довели до смерті Відео
18:22
Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом Відео
18:15
РНБО впровадила санкції проти 111 кримінальних авторитетів - Зеленський Відео
Реклама
17:47
Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни
17:33
Як привітати з Днем фрілансера: привітання та листівки Відео
17:26
Семенченку оголосили про підозру в теракті за обстріл будівлі 112 каналу Відео
17:12
Не забудьте безплатно забрати копію Horizon Zero Dawn для PS4 & PS5 Відео
17:09
Названі найбільші торговівельні партнери України в першому кварталі 2021 року
17:00
Магнітна буря з 15 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
16:37
У Мінкульт прокоментували чутки про блокування YouTube-каналу Дудя в Україні Відео
16:21
Вийшов трейлер скандальної драми про темношкіру королеву Великобританії Відео
16:19
Новинки Lenovo: миша з бездротовою зарядкою і повербанк для ноутбуків
15:56
На Київщині знайшли повішеним 14-річного підлітка з патронами Відео
15:48
Могильний безлад: у РФ влаштували чемпіонат на швидкість серед гробокопачів Відео
15:47
Путін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму Відео
15:25
OPPO показала свою версію AirTag, але працює вона зовсім інакше Відео
15:17
Потап назвав дату виходу першого треку з альбому ПТП без реклами
15:02
У Путіна зробили заяву про загострення конфлікту Вірменії та Азербайджану Відео
14:47
Путін відповів на арешт свого кума Медведчука і висунув звинувачення Україні Відео
14:43
Одна з найкращих ігор 2020-го отримає сиквел Відео
14:39
Асоціація наполягає на змінах до правил постачання газу
14:30
Шкірний бар'єр: п'ять ознак того, що ви пошкодили його Відео
14:28
Діма Комаров показав мусульманські розваги без цензури
Реклама
14:24
Українцям назвали термін переоформлення субсидій: куди та з чим звертатися Відео
14:18
Alyona Alyona зізналася, яким способом бойфренд приносить їй задоволення
14:18
В Україні зафіксували ціни на бензин і ДП: скільки коштує паливо
13:42
Мішель Андраде переклала пісню Echale українською мовою Відео
13:40
Експерт пояснив, чому українські металурги виступили проти підвищення рентних ставок
13:29
Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства Відео
13:21
У Кремлі прокоментували справу проти Медведчука і прояснили позицію Путіна Відео
13:19
Федерація роботодавців розкритикувала законопроект про підвищення рентних ставок
13:18
Пашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії Відео
13:07
Новий рівень меддопомоги: лікарня у Стрию отримала сучасне приймальне відділення
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти