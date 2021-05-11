Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар

Золотий глобус / Reuters

Зірки Голлівуду слідом за каналом NBC і популярними компаніями оголосили протест у зв'язку з тим, що Голлівудська асоціація іноземної преси, яка нагороджує премією Золотий глобус недостатньо расово різноманітна.

Як повідомляють Screenrant і Deadline, Netflix, Amazon і Warner Bros відмовилися відправляти фільми і серіали для нагородження премією в 2022 році, а канал відмовився від 60 мільйонів доларів і трансляції церемонії нагородження.

Головною проблемою, через яку полетіли звинувачення на адресу конкурента Оскара - що серед 86 членів HFPA немає жодного темношкірого журналіста, не кажучи про представників ЛГБТ-спільноти.

Скандал розгорівся всупереч тому, що 6 травня Асоціація прийняла план замінити більшу частину своїх членів на темношкірих журналістів.

До її складу пообіцяли прийняти не менше 20 нових членів до кінця року, зробивши акцент на темношкірих журналістах, а за півтора року склад повинен бути збільшений на 50%.

Netflix зажадав вирішити проблему інклюзивності, і найняти більше темношкірих. А Amazon зазначає, що вже якийсь час відмовився від роботи з Асоціацією.читайте такожЗолотий Глобус 2021-список переможців популярної кінопремії

"Ми не працюємо з HFPA з тих пір, як вперше були озвучені ці проблеми. Як і вся індустрія, ми чекаємо щирого і істотного рішення, перш ніж рухатися далі", - цитує The Hollywood Reporter глава Amazon Studios Дженніфер Салке.

Том Круз на знак протесту відмовився від трьох своїх нагород від Золотого глобуса - за кращу чоловічу роль у фільмах Джеррі Магуайр в 1997 році і Народжений четвертого липня в 1990 році, а також премію за кращу чоловічу роль другого плану в магнолії в 2000 році.

HFPA прогнозує реформи, який догодять кіностудіям і акторам до 2023 року, але на тлі скандалу, невідомо, як буде проходити церемонія нагородження Золотий глобус 2022.