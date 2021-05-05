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HBO показав перші кадри серіалу Дом дракона

5 травня 2021, 19:34

Після випадкового зливу зі знімального майданчика, творці серіалу Дом Дракона показали перші кадри серіалу.

Гра Престолів
Гра престолів / НВО

Творці серіалу Дом Дракона, головних героїв якого зіграли Олівія Кук Емма Д'арсі і Метт Сміт, показали кадри з головними героями в образі під час зйомок.

Телеканал HBO, Телесервіс HBO Max і офіційна сторінка серіалу в instagram показала кадри з героями.

Офіційні сторінки поділилися кадрами, на яких можна побачити Алісенту і Отто Хайтауерів, а також Корліса Веларіона на прізвисько "Морський змій".

Серіал Дом Дракона розповість про громадянську війну між Таргарієнами, яка сталася приблизно за 150 років до подій Гри престолів, після якого рід поступово став вироджуватися.. Конфлікт почався між принцесою Рейнірою Таргарієн і королевою Алісентою Хайтауер, які претендували на престол Семи королівств.

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Шоураннерами Дому Дракона виступають Райан Кондал і Мігель Сапочник. Режисерами Дому Дракона також виступають Грег Яйтанс, Клер Кілнер і Гіта Патель. Серіал знімають по книзі Джорджа Мартіна Кров і полум'я.

Нагадаємо, зйомки Дому Дракона почалися в кінці квітня 2021 року. Перший сезон серіалу отримає 10 епізодів, орієнтовно він повинен вийти в 2022 році.

Раніше назвали список акторів серіалу Дом Дракона.

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