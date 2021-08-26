Виконавиця головної ролі в Чорній пантері-2 отримала травму на зйомках

Летіша Райт / Getty Images

27-річна Летіша Райт, яка грає сестру короля Ваканди Шурі постраждала під час виконання трюків на зйомках сиквела пантери у Бостоні.

Як повідомляє видання Deadline, дівчина отримала травми під час каскадерського трюку і була госпіталізована в лікарню.

Дівчина пройшла обстеження в клініці, і була повернена - критичних ушкоджень вона не отримала, і джерела видання стверджують що її відпустили назад, а подія на графіку зйомок не позначиться.

Хоча інцидент стався в Бостоні, первинні зйомки тривали в Атланті ще в кінці червня.

Райт повторює свою роль Шурі разом з Данаї Гурірою, Даніелем Калуйя, Вінстоном Дьюк, Лупітою Ніонго, Флоренс Касумбою і Анжелою Бассетт. Режисером картини залишився Райан Куглер. Повернення Майкла Бі Джордана, герой якого нібито загинув у першій частині поки що не підтверджують.

Дата виходу фільму - 8 липня 2022 року.