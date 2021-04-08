Виконавиця головної ролі у Відьмаку покинула серіал

Актриса, яка грала головну роль в серіалі Відьмак: криваві витоки залишила серіал.
Виконавиця ролі Айли в серіалі The Witcher: Blood Origin кинула серіал через більш важливого проекту, зйомки якого вже почалися.
Як повідомляє Deadline, темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, яка нещодавно отримала додаткову популярність після виходу серіалу летять крізь ніч за романом Дж. Мартіна, була змушена покинути проект.
"У зв'язку зі зміною графіка виробництва серіалу Відьмак: криваві витоки, на жаль, Джоді Тернер-Сміт більше не зможе продовжувати грати роль", - заявив представник Netflix.
Актриса не встигала зніматися в серіалі через конфлікт розкладів. Судячи з усього, це сталося через те, що зйомки шоу почалися раніше, ніж планувалося. Яка актриса виконає роль замість неї, поки не уточнюється.
Відьмак: криваві витоки - актори і ролі
- Лоуренс О Фуарайн - Фьял;
- Джоді Тернер-Сміт - Айла;
- Кірстен ван Хорн;
- Аарон Стюарт Ан;
- Алекс Минеган;
- Таня Лотьє;
- Пуджа Гупта;
- Таша Хуо;
- Трой Денджерфільд.
Як раніше повідомляв Главред, нещодавно до касту Відьмак: криваві витоки приєднався Лоуренс О Фуарайн, який зіграє ельфійського воїна.
Дати прем'єри кривавих витоків поки немає, але швидше за все, дебют 2022 року.