Виконавиця головної ролі у Відьмаку покинула серіал

Відьмак / кадр з МС Відьмак Netflix

Виконавиця ролі Айли в серіалі The Witcher: Blood Origin кинула серіал через більш важливого проекту, зйомки якого вже почалися.

Як повідомляє Deadline, темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, яка нещодавно отримала додаткову популярність після виходу серіалу летять крізь ніч за романом Дж. Мартіна, була змушена покинути проект.

"У зв'язку зі зміною графіка виробництва серіалу Відьмак: криваві витоки, на жаль, Джоді Тернер-Сміт більше не зможе продовжувати грати роль", - заявив представник Netflix.

Актриса не встигала зніматися в серіалі через конфлікт розкладів. Судячи з усього, це сталося через те, що зйомки шоу почалися раніше, ніж планувалося. Яка актриса виконає роль замість неї, поки не уточнюється.

Відьмак: криваві витоки - актори і ролі

Лоуренс О Фуарайн - Фьял;

Джоді Тернер-Сміт - Айла;

Кірстен ван Хорн;

Аарон Стюарт Ан;

Алекс Минеган;

Таня Лотьє;

Пуджа Гупта;

Таша Хуо;

Трой Денджерфільд.

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно до касту Відьмак: криваві витоки приєднався Лоуренс О Фуарайн, який зіграє ельфійського воїна.

Дати прем'єри кривавих витоків поки немає, але швидше за все, дебют 2022 року.