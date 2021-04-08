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Виконавиця головної ролі у Відьмаку покинула серіал

8 квітня 2021, 10:36

Актриса, яка грала головну роль в серіалі Відьмак: криваві витоки залишила серіал.

Відьмак
Відьмак / кадр з МС Відьмак Netflix

Виконавиця ролі Айли в серіалі The Witcher: Blood Origin кинула серіал через більш важливого проекту, зйомки якого вже почалися.

Як повідомляє Deadline, темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, яка нещодавно отримала додаткову популярність після виходу серіалу летять крізь ніч за романом Дж. Мартіна, була змушена покинути проект.

"У зв'язку зі зміною графіка виробництва серіалу Відьмак: криваві витоки, на жаль, Джоді Тернер-Сміт більше не зможе продовжувати грати роль", - заявив представник Netflix.

Актриса не встигала зніматися в серіалі через конфлікт розкладів. Судячи з усього, це сталося через те, що зйомки шоу почалися раніше, ніж планувалося. Яка актриса виконає роль замість неї, поки не уточнюється.

Відьмак: криваві витоки - актори і ролі

  • Лоуренс О Фуарайн - Фьял;
  • Джоді Тернер-Сміт - Айла;
  • Кірстен ван Хорн;
  • Аарон Стюарт Ан;
  • Алекс Минеган;
  • Таня Лотьє;
  • Пуджа Гупта;
  • Таша Хуо;
  • Трой Денджерфільд.

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно до касту Відьмак: криваві витоки приєднався Лоуренс О Фуарайн, який зіграє ельфійського воїна.

Дати прем'єри кривавих витоків поки немає, але швидше за все, дебют 2022 року.

серіали Netflix Відьмак новини шоу бізнесу
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