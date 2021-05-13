Історія Ліззі: вийшов трейлер нової екранізації Стівена Кінга

Історія Ліззі / кадр з трейлера

Стівен Кінг написав сценарій для серіалу за своїм відомим романом - Історія Ліззі. Серіал вже отримав дату виходу, і буде показаний на телесервісі Apple TV.

За сюжетом Лізі Лендон нещодавно втратила свого чоловіка, відомого письменника-фантаста Скотта Лендона. Після його смерті вона цілими днями перебирає його рукописи в супроводі своєї старшої сестри Аманди. Але вона так і не змогла змиритися зі смертю свого чоловіка. Після своєї смерті він залишив безліч темних таємниць, головною з яких є "Довгий хлопчик", який перслідує Ліззі. Їй належить розібратися в минулому свого чоловіка.

Історія Ліззі - актори і ролі

Джуліанна Мур - Лізі Лендон;

Клайв Оуен - Скотт Лендон, мертвий чоловік Лізі Лендон;.

Джоан Аллен - Аманда, старша сестра Лізі Лендон. Має проблеми з психікою;

Дейн ДеХаан - Джим Дулі, головний лиходій;

Сон Кан - Ден Бекхем;

Джонатан Рейсон - Метт;

Андреа Абелло - Барбара Дантон;

Брайан Хатчінсон - Шериф Крейг Річардс;

Райан Джордан МакКарті - офіцер Родді Бойтон;

Вілл Брілл - Аллен Койл.

Постановником виступив Пабло Ларраін, найбільш відомий за фільмами Неруда і Джекі.

Стівен Кінг оголосив про бажання екранізувати історію Ліззі ще в 2017 році. Пізніше стало відомо, що на головну роль претендує Джуліана Мур, яку затвердили в 2019 році. Зйомки серіалу проходили в умовах карантину. До 2020 року ще навіть не був сформований акторський склад серіалу.

Історія Ліззі дивитися трейлер:

Перший і другий епізоди історії Лізі вийдуть 4 червня в Apple TV+. Решта шість серій показуватимуть раз на тиждень на телесервісі.