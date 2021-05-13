Історія Ліззі: вийшов трейлер нової екранізації Стівена Кінга

Компанія Apple зайнялася екранізацією творчості короля жахів.
Стівен Кінг написав сценарій для серіалу за своїм відомим романом - Історія Ліззі. Серіал вже отримав дату виходу, і буде показаний на телесервісі Apple TV.
За сюжетом Лізі Лендон нещодавно втратила свого чоловіка, відомого письменника-фантаста Скотта Лендона. Після його смерті вона цілими днями перебирає його рукописи в супроводі своєї старшої сестри Аманди. Але вона так і не змогла змиритися зі смертю свого чоловіка. Після своєї смерті він залишив безліч темних таємниць, головною з яких є "Довгий хлопчик", який перслідує Ліззі. Їй належить розібратися в минулому свого чоловіка.
Історія Ліззі - актори і ролі
- Джуліанна Мур - Лізі Лендон;
- Клайв Оуен - Скотт Лендон, мертвий чоловік Лізі Лендон;.
- Джоан Аллен - Аманда, старша сестра Лізі Лендон. Має проблеми з психікою;
- Дейн ДеХаан - Джим Дулі, головний лиходій;
- Сон Кан - Ден Бекхем;
- Джонатан Рейсон - Метт;
- Андреа Абелло - Барбара Дантон;
- Брайан Хатчінсон - Шериф Крейг Річардс;
- Райан Джордан МакКарті - офіцер Родді Бойтон;
- Вілл Брілл - Аллен Койл.
Постановником виступив Пабло Ларраін, найбільш відомий за фільмами Неруда і Джекі.
Стівен Кінг оголосив про бажання екранізувати історію Ліззі ще в 2017 році. Пізніше стало відомо, що на головну роль претендує Джуліана Мур, яку затвердили в 2019 році. Зйомки серіалу проходили в умовах карантину. До 2020 року ще навіть не був сформований акторський склад серіалу.
Історія Ліззі дивитися трейлер:
Перший і другий епізоди історії Лізі вийдуть 4 червня в Apple TV+. Решта шість серій показуватимуть раз на тиждень на телесервісі.