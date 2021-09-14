Кріпосна 3 сезон - актори відкрили подробиці серіалу перед прем'єрою

Кріпосна 3 сезон - Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/

Восени на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем'єра легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна 3 сезон, яка отримала назву "Жадана любов". Глядачі побачать продовження історій своїх улюблених героїв і дізнаються, що їм підготували творці серіалу. Самі актори зізнаються: читаючи сценарій, не могли відірватися.

А хтось навіть не упізнав свого персонажа в новому сезоні. Історія, яка підкорила кілька десятків країн, спровокувала обговорення майбутнього Андрія Жадана, і закохала в себе глядачів по всьому світу.

Як повідомляють творці серіалу, як і раніше головною цінністю героїв залишається любов - будь це поміщик чи кріпак. Саме вона здатна спонукати кожного на вчинки, які непідвладні статусу. Новий сезон легендарної мелодрами здивує глядача ще більше. А ось що про майбутню прем'єру на СТБ говорять самі актори.

Катерину Вербицьку грає актриса Соня Прісс в новому сезоні. Творці хотіли змінити типаж героїні, і зробили "заміну".

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Позаду Каті життя у ролі власності Червінських і Лідії Шефер, нещадна помста купчихи і смерть улюбленого Олексія Косача. Але світло в кінці тунелю і надія на краще прийшли в життя Каті, коли її врятував Андрій Жадан. Однак в кінці другого сезону під час вінчання в серці коханого встромили ніж…

"Протягом нового сезону Катя буде дорослішати. Її чекають дуже важкі переживання, і я можу тільки здогадуватися, як би змінилася реальна людина, яка б пройшла через все, що пройшла Катя. Я спробувала відчути це на собі. Більш того, в новому сезоні кріпак піднімається багато тем, актуальних досі. І ми можемо провести паралелі. І дивлячись цей серіал, побачити, як змінилося наше суспільство, який прогрес здійснило", - розповіла Соня Прісс

Соня Прісс - Катя Вербицька / СТБ

Тарас Цимбалюк перевтілився в добродушного коваля Назара. Нагадаємо, що його історія в серіалі почалася з того, як його купив багатий поміщик Петро Червінський. читайте такожКріпосна 3 сезон: що покажуть у серіалі - нові подробиці

Назар небагатослівний, закрита людина, яка рідко ділиться своїми почуттями. Якщо Назар страждає і мучиться — ніколи цього не покаже іншим.

"Я коли прочитав сюжет, то здивувався лініям багатьох героїв. В першу чергу Назара. Я інакше собі малював його майбутнє. Звичайно, є від чого відштовхуватися, є що грати. Дуже багато подій, дуже насичений сюжет. Мій герой бунтівний. Він сильний духом і своєю поведінкою. У новому сезоні глядач здивується. Я теж здивувався. Тож... продовження буде реально несподіваним", - обіцяє він.

Тарас Цимбалюк - Назар / СТБ

Молоду, норовливу і працьовиту Галю в легендарному серіалі кріпосна зіграла Слава Красовська. Ми дізналися героїню як прислугу в будинку поміщиків Червінських, яка заздрила більш щасливою кріпак Катерині, звільненій від важкої праці. У Галі складний характер, але вона здатна змінюватися. Другий сезон це довів. Слава зізнається, що трансформуватися з кожним сезоном — найцікавіше, що може бути в роботі актора.

Слава Красовська - Галя / СТБ

"По-перше Галина зустріла любов, зрозуміла як це, коли тебе люблять, коли тебе не використовують, коли тебе не змушують робити чогось, чого ти не хочеш. Відчула, коли про тебе піклуються. Дізналася, що таке сім'я. І це її змінює, вона хоче допомагати іншим людям. У другому сезоні вона стала мамою, а материнське серце - це ж взагалі інше, ніж просто жіноче. Вона стала мудрішою і дорослішою. А попереду її чекають нові події, які ще більше розкриють характер. А ось з якого боку - сильного чи слабкого - покаже новий сезон", - пояснила вона. читайте такожКріпосна 3 сезон - трейлер розкрив історію в стилі легендарної Анжеліки

Олеся Жураковська зіграла жваву і гостру на язик куховарку будинку Червінських-Павлину. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павліна начебто і заміжня побувала, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому. Однак незабаром її доля зміниться.

"Те, що це буде надзвичайно цікаво - це я вам гарантую. Те, що буде відбуватися з героями, це ніяк не передбачувано. Але повірте, це буде здорово. Я читала і не могла відірватися. Не завжди читаю сценарій так, що прям в запій. А тут відкрила, і поки я не дочитала до останнього рядка, не могла зупинитися", - зізналася Жураковська.

Олеся Жураковська-Павлина / СТБ

У третьому сезоні події знайдуть неймовірний поворот - Назар і Орися стануть подружжям і батьками, смиренна кріпосна нарешті вдихне життя. Дівчина, яка не могла мріяти про свободу, і приймала долю Рабині з гідністю, знайде головний подарунок долі. Орисю в кріпосній зіграла Інна Рощина.

"Орися стане дуже щасливою! Вона подорослішає, це буде вже не просто дівчина, а жінка, дружина. У ній багато що зміниться, і це буде проглядатися у персонажі. На Орисю і Назара чекає велике щастя - народження нового життя", - натхненно відкрилася актриса.

Ірина Рощина - Орися / СТБ

Анна Сагайдачна зіграла справжню аристократку і велику модницю. Її персонаж Наталі Дорошенко - приклад панянки 19 століття, утвореної відповідно до вимог свого часу. Однак шлюб з поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на до і після.

"У третьому сезоні ми побачимо зовсім іншу Наталі. Всі намагаються розгадати її історію, що з нею станеться, чим закінчиться сюжет, чи жива вона, врешті-решт... Нехай це залишиться загадкою. Скажу тільки, що їй належить непростий шлях. І, в першу чергу, це буде її бесіда з Богом і з самою собою. Чи впорається вона зі своїми страхами, зі своїми демонами, скажімо так, - це ми побачимо в кінці третього сезону", - заінтригувала Сагайдачна.

Анна Сагайдачна - Наталі / СТБ

Ольга Родзевич - дочка київського поміщика, яка відрізняється вільними поглядами. Свавільна і розумна, вона бореться за права жінок і засуджує стереотипи про жінок і їх місце в соціумі. Аліна Коваленко зізнається, що з нетерпінням чекає на продовження історії. Більш того, вважає цей сезон найбільш непередбачуваним!

Аліна Коваленко - Ольга / СТБ

"Коли читала сценарій 3 сезону, я не могла відірватися, настільки моя героїня розкривається по іншому. Глядач побачить її абсолютно в нових ситуаціях. У неї з'являються нові грані. Такого від Ольги ми не чекаємо точно. І я не чекала. Я думаю, що цей сезон буде більш несподіваний, більш непередбачуваний. У ньому дуже багато сюжетних поворотів, які дивують. Сценарій дуже опрацьований. Сюжетна лінія і те, як змінилися персонажі, - це дуже, дуже, дуже круто", - заявила вона.

Нагадаємо, на СТБ стверджують, що за сюжетом життя Каті Вербицької розділилося на "до" і "після" нападу на Жадана, і що новий сезон здивує глядачів.

Точної дати виходу 3 сезону кріпак не називають, але вона запланована на осінній сезон в 2021 році.