Крістен Стюарт повертається на великий екран у парі із зіркою Голлівуду

Крістен Стюарт / Reuters

Девід Кроненберг запросив на головні ролі у свій трилер Злочини майбутнього Вігго Мортенсена, який найбільш відомий за роллю Арагорна і Крістен Стюарт, яка знімається у фільмі про принцесу Діану, а в 2020 році вийшов фільм Ангели Чарлі з її участю.

Як повідомляє Deadline, зйомки фільму стартують влітку 2021 року в Афінах.

У фільмі також зіграють Скотт Спідман, Велкет Бунге, Дон МакКеллар і Ліхі Корновскі.

Це перший оригінальний науково-фантастичний сценарій Кроненберга після eXistenZ 1999 року. Сюжет зосереджений на недалекому майбутньому, в якому людство вчиться адаптуватися до свого синтетичного середовища. Ця еволюція виводить людей за межі їх природного стану і призводить до метаморфоз, які змінюють їх біологічний склад. Хоча деякі охоплюють безмежний потенціал трансгуманізму, інші намагаються контролювати його. У будь-якому випадку "синдром прискореної еволюції" швидко поширюється.

Кроненберг зазначив, що сценарій фільму готовий вже досить давно, але тільки до 2021 року він зміг допрацювати його до фінального стану.

Над фільмом працюватимуть художник-постановник Керол Спієр і оскароносний композитор Говардом Шор.

У 1970 році Девід Кроненберг вже зняв фільм з такою ж назвою - злочини майбутнього. Картина розповідає про лікаря, який намагається знайти засіб від епідемії, яка вбила всіх жінок, здатних мати дітей. Бюджет стрічки склав всього 20 тисяч доларів. Який зв'язок між назвами на даному етапі роботи - невідома.