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Монстри на канікулах 4: назвали дату виходу і творців мультфільму

9 квітня 2021, 17:58

Мультик Монстри на канікулах 2021 виходить під назвою "трансформація" і раніше запланованого.

Монстри на канікулах 4 2021
Монстри на канікулах 4 2021 / Sony Pictures

Творці мультфільму Монстри на канікулах (Hotel Transylvania) прийняли рішення перенести дату виходу картини в 2021 році.

Як повідомляє IGN, Монстри на канікулах 4 "Трансформація" вийде 23 липня 2021 року. Фільм планувалося випустити раніше після початкової дати виходу 6 серпня 2021 року.

Селена Гомес крім іншого буде виступати в якості виконавчого продюсера разом з творцем франшизи Генді Тартаковскі, Мішелем Мурдоккой і продюсером Елісом Дьюї Голдстоуном.

У мультфільмі вона озвучує Мейвіс, дочку вампіра Дракули Адама Сендлера.

Тартаковський виступає сценаристом і продюсером нового фільму. А режисерські обов'язки отримали Дженніфер Клуска і Дерек Дрімона.

Нагадаємо, що Монстри на канікулах 3 вийшли в 2018 році - фільм зібрав 528 мільйонів доларів при 80 мільйонів бюджету.

Серія мультфільмів про монстрів стала супер-популярною і вже охоплює період життя героїв від підлітків до зрілості і своїх дітей.

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