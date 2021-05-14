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Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський

Галаджій Олександр

журналіст

14 травня 2021, 05:28

В Україні у всіх кінотеатрах вийшов новий фільм британського режисера Гая Річі. Це їхня перша робота з Джейсоном Стейтемом за 15 років.

Гнів людський
Гнів людський-рецензія та огляд фільму / прес-служба Volga film

Довгоочікуваний фільм з Джейсоном Стейтемом гнів людський вийшов в Україні через кілька тижнів після запланованої дати - під час локдауну 20 квітня кінотеатри не працювали.

Співпраця Річі і Стейтема відновилося після 15 років перерви і фільму Револьвер. Британці зробили рімейк французького фільму 2004 року, частково змінивши деякі особливості сюжету.

Ми відвідали допрем'єрний прес-показ фільму з Volga Ukraine, і одними з перших оцінили фірмові жарти Гая Річі.

Гнів людський 2021 - сюжет

Сценарій фільму писали Гай Річі, Айван Еткінсон, Ніколя Бухріф і Марн Девіс. Вони вирішили грунтовно змінити сюжет Інкасатора, зробивши акценти на інші цінності. В оригінальному фільмі недосвідчений фінансист через депресію змінює роботу, щоб померти, або знайти вбивць свого сина. В той же час герой Джейсона Стейтема - зовсім не безпорадний, а глава кримінального угруповання і вбивця.

Фільм більше б підійшов до сучасних вимог Голлівуду - емоційно травмований чоловік, який не соромиться показати сльози в головній ролі, ніяких "лавсторі" і драматичний фінал.

З іншого боку, фільм Річі - виклик кінотрендам. З першої хвилини в ньому море расистських жартів, жартів про лисих, старих, представників ЛГБТ і тд. Джейсон Стейтем ловко прикидається "віником" перед працівниками інкасаторської служби, щоб дістатися до вбивць сина і вимістити на них свою лють.

Гнів людський 2021
Гнів людський 2021 - сюжет / прес-служба Volga film

Крім того, Гай Річі розкрив всіх героїв - і зрадника в депо, і трагедію вбивці Хілла, і навіть показав, як хороші хлопці перетворилися на грабіжників і вбивць. Так що, насправді, складно назвати грабіжників антагоністами - серед них виявився тільки один безпринципний любитель грошей, на якого і націлив свій ствол герой фільму.

Єдине, що засмучує - оскільки творці прибрали занадто трагічний фінал оригінального фільму, кінець Гніву людського залишається незрозумілим, і в кінці вийшло не розкрите питання, а біла пляма, яка зіпсувало враження від фільму.

Картина подана в прекрасному стилі Гая Річі і Квентіна Тарантіно - розбита на 4 глави, з нелілейною сюжетною лінією, яка показує ситуацію з усіх боків і під усіма точками зору - і героя, і лиходіїв.

Гнів людський 2021 - гра і спецефекти

Зображати безтурботність і напружений пасивно-агресивний стан Джейсон Стейтем вміє відмінно, але цього разу у нього були шикарні партнери - Вінсент КорлеонеТеррі Бенедикт Енді Гарсіа буквально зіграв у фільмі звичайну роль Моргана Фрімена. Він з'являється пару разів, щоб пояснити, що відбувається, і робить це шикарно, зі смаком і в стилі ЦРУшників з американських бойовиків. Скотт Іствуд, якщо хто не зрозумів - син Того Самого Іствуда - цьго разу раз грає не за ту команду.

Спецефекти переважно в бійках і в одній гонитві, з чим автори фільму прекрасно впоралися, не прикрашаючи надто, але і тримаючи постійно в напрузі.

На відміну від французького фільму, мотивація всіх героїв подана прекрасно, і не виникає бажання підкидати руки догори зі вигуком німого питання і обурення.

Гнів людський 2021
Гнів людський 2021 - актори і ролі / прес-служба Volga film

Гнів людський 2021 - актори і ролі

  • Джейсон Стейтем - Хілл
  • Енді Гарсіа - агент
  • Post Malone - грабіжник
  • Скотт Іствуд - Джен
  • Джеффрі Донован - Джексон
  • Джош Хартнетт - Дейв
  • Марсан - Террі
  • Лайн Рені - Кірсті
  • Голт Маккеллен - Куля
  • Лаз Алонсо - Карлос
  • Ніам Алгар - Дана
  • Алекс Фернс - Джон
  • Рауль Кастільо - Сем
  • ДеОбия Опарей - Бред
  • Ентоні Моллинари - грабіжник
  • Кріс Рейлі - Том
Гнів людський 2021
Гнів людський 2021-рецензія на фільм / прес-служба Volga film

Гнів людський 2021 - коли прем'єра в Україні та світі

  • Нідерланди - 4 березня
  • Росія - 22 квітня
  • Австралія, Сербія, Хорватія - 29 квітня
  • Грузія - 6 травня
  • Канада, США, Латвія – 7 травня
  • Україна - 13 травня
  • Литва - 14 травня
  • Аргентина, Мексика, Португалія - 20 травня
  • Ісландія, Фінляндія - 21 травня
  • Бразилія - 27 травня
  • Іспанія, Норвегія - 28 травня
  • Болгарія, Польща - 4 червня
  • Естонія – 11 червня
  • Франція - 16 червня
  • Словаччина - 24 червня
  • Швеція - 30 Червня
  • Німеччина - 30 Червня
  • Великобританія, Ірландія - 23 липня

Нагадаємо, фільм гнів людський вийшов у всіх кінотеатрах України з 13 травня. Квитки були доступні онлайн і в касах ще до прем'єри.

Олександр Галаджій для сайту Главред

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