Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський

В Україні у всіх кінотеатрах вийшов новий фільм британського режисера Гая Річі. Це їхня перша робота з Джейсоном Стейтемом за 15 років.
Довгоочікуваний фільм з Джейсоном Стейтемом гнів людський вийшов в Україні через кілька тижнів після запланованої дати - під час локдауну 20 квітня кінотеатри не працювали.
Співпраця Річі і Стейтема відновилося після 15 років перерви і фільму Револьвер. Британці зробили рімейк французького фільму 2004 року, частково змінивши деякі особливості сюжету.
Ми відвідали допрем'єрний прес-показ фільму з Volga Ukraine, і одними з перших оцінили фірмові жарти Гая Річі.
Гнів людський 2021 - сюжет
Сценарій фільму писали Гай Річі, Айван Еткінсон, Ніколя Бухріф і Марн Девіс. Вони вирішили грунтовно змінити сюжет Інкасатора, зробивши акценти на інші цінності. В оригінальному фільмі недосвідчений фінансист через депресію змінює роботу, щоб померти, або знайти вбивць свого сина. В той же час герой Джейсона Стейтема - зовсім не безпорадний, а глава кримінального угруповання і вбивця.
Фільм більше б підійшов до сучасних вимог Голлівуду - емоційно травмований чоловік, який не соромиться показати сльози в головній ролі, ніяких "лавсторі" і драматичний фінал.
З іншого боку, фільм Річі - виклик кінотрендам. З першої хвилини в ньому море расистських жартів, жартів про лисих, старих, представників ЛГБТ і тд. Джейсон Стейтем ловко прикидається "віником" перед працівниками інкасаторської служби, щоб дістатися до вбивць сина і вимістити на них свою лють.
Крім того, Гай Річі розкрив всіх героїв - і зрадника в депо, і трагедію вбивці Хілла, і навіть показав, як хороші хлопці перетворилися на грабіжників і вбивць. Так що, насправді, складно назвати грабіжників антагоністами - серед них виявився тільки один безпринципний любитель грошей, на якого і націлив свій ствол герой фільму.
Єдине, що засмучує - оскільки творці прибрали занадто трагічний фінал оригінального фільму, кінець Гніву людського залишається незрозумілим, і в кінці вийшло не розкрите питання, а біла пляма, яка зіпсувало враження від фільму.
Картина подана в прекрасному стилі Гая Річі і Квентіна Тарантіно - розбита на 4 глави, з нелілейною сюжетною лінією, яка показує ситуацію з усіх боків і під усіма точками зору - і героя, і лиходіїв.
Гнів людський 2021 - гра і спецефекти
Зображати безтурботність і напружений пасивно-агресивний стан Джейсон Стейтем вміє відмінно, але цього разу у нього були шикарні партнери -
Вінсент Корлеоне Террі Бенедикт Енді Гарсіа буквально зіграв у фільмі звичайну роль Моргана Фрімена. Він з'являється пару разів, щоб пояснити, що відбувається, і робить це шикарно, зі смаком і в стилі ЦРУшників з американських бойовиків. Скотт Іствуд, якщо хто не зрозумів - син Того Самого Іствуда - цьго разу раз грає не за ту команду.
Спецефекти переважно в бійках і в одній гонитві, з чим автори фільму прекрасно впоралися, не прикрашаючи надто, але і тримаючи постійно в напрузі.
На відміну від французького фільму, мотивація всіх героїв подана прекрасно, і не виникає бажання підкидати руки догори зі вигуком німого питання і обурення.
Гнів людський 2021 - актори і ролі
- Джейсон Стейтем - Хілл
- Енді Гарсіа - агент
- Post Malone - грабіжник
- Скотт Іствуд - Джен
- Джеффрі Донован - Джексон
- Джош Хартнетт - Дейв
- Марсан - Террі
- Лайн Рені - Кірсті
- Голт Маккеллен - Куля
- Лаз Алонсо - Карлос
- Ніам Алгар - Дана
- Алекс Фернс - Джон
- Рауль Кастільо - Сем
- ДеОбия Опарей - Бред
- Ентоні Моллинари - грабіжник
- Кріс Рейлі - Том
Гнів людський 2021 - коли прем'єра в Україні та світі
- Нідерланди - 4 березня
- Росія - 22 квітня
- Австралія, Сербія, Хорватія - 29 квітня
- Грузія - 6 травня
- Канада, США, Латвія – 7 травня
- Україна - 13 травня
- Литва - 14 травня
- Аргентина, Мексика, Португалія - 20 травня
- Ісландія, Фінляндія - 21 травня
- Бразилія - 27 травня
- Іспанія, Норвегія - 28 травня
- Болгарія, Польща - 4 червня
- Естонія – 11 червня
- Франція - 16 червня
- Словаччина - 24 червня
- Швеція - 30 Червня
- Німеччина - 30 Червня
- Великобританія, Ірландія - 23 липня
Нагадаємо, фільм гнів людський вийшов у всіх кінотеатрах України з 13 травня. Квитки були доступні онлайн і в касах ще до прем'єри.
Олександр Галаджій для сайту Главред