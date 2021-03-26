На Оскарі всім зіркам заборонили онлайн-зв'язок замість живої присутності

Оскар 2020 / Reuters

Церемонія нагородження Оскар 2021 пройде 25 квітня в Лос-Анджелесі, але на ній багато хто не зможе бути присутнім. І виною тому не тільки коронавірус, а й підхід організаторів шоу.

Як повідомляє Variety, на церемонії заборонили використовувати Zoom для промови переможців, зажадавши присутність на церемонії.

Подібна вимога створює серйозні проблеми для номінантів, бо ті, хто потрапив в категорію фільмів іноземною мовою приїхати не зможуть взагалі.

Також не зможуть приїхати ті, у кого зараз зйомки, і актори проходять 14-денний карантин.читайте такожКіноакадемія відкрила шорт-лист на Оскар 2021-які фільми потрапили в номінацію

Джерела Variety повідомляють, що організатори Оскар-2021 також можуть висунути вимогу 14-денного карантину. В результаті, деякі учасники церемонії можуть випасти зі зйомок відразу на місяць. І при всьому цьому продюсери шоу поки не питали про вакцинацію.

Журналісти повідомляють, що як варіант, будуть записувати промови заздалегідь, або артисти не прибудуть зовсім.

Як результат таких заходів, церемонія Оскар 2021 виявиться помітно коротшою, ніж зазвичай. Також цього разу серед номінантів майже відсутні блокбастери, що зробить залучення глядачів до шоу складним завданням.