Почалися довгоочікувані зйомки бонусної серії серіалу Друзі

Друзі-спецвипуск / кадр з фільму

Через роки сумнівів і пару років підготовки, нарешті почався знімальний процес нового спецепізоду серіалу Друзі, який вийде на екрани до 2021 року.

Як повідомляє Deadline з посиланням на джерела, 5 квітня стартували зйомки спецепізоду серіалу Друзі, який раніше переносився через коронавірус.

Зйомки пройдуть в павільйоні Stage 24 студії Warner Bros. у Каліфорнії, де протягом десяти сезонів записувався оригінальний серіал.

В епізоді повернуться Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі і Девід Швіммер. До них цього разу приєднуватимуться творці ситкому Марта Кауффман і Девід Крейн. Епізод вийде в стилі інтерв'ю, і фанати дізнаються відповіді на сумнівні питання про шоу, які багато років залишалися відкритими.

У HBO Max вже оголосили, що окремий епізод не є продовженням друзів.

Як відомо, перший трейлер вже вийшов у грудні 2020 року.

Дата прем'єри спеціального епізоду поки невідома.