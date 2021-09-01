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Розпочався Венеціанський кінофестиваль 2021 - які фільми потрапили в номінацію і хто жюрі

1 вересня 2021, 20:14

Новий 78 щорічний Венеціанський кінофестиваль стартував у 2021 році 1 вересня.

Венеціанський кінофестиваль
Венеціанський кінофестиваль 2021 / Getty Images

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо з яскравої червоної доріжки розпочався Венеціанський кінофестиваль. Педро Альмодовар відкрив фестиваль з фільмом Паралельні матері.

Оцінювати півсотні фільмів, серед яких 3 українських - Блік, Носоріг і Цензорка, буде комісія журі.

Хто увійшов до журі Венеціанського кінофестивалю 2021

Актриса Серена Россі була ведучою відкриття. Вона познайомила глядачів з журі фестивалю.

Серед них - Хлої Чжао, режисер зЗемлі кочівників, актриси Вірджинія Ефіра (Спокуса), Синтія Еріво (Аутсайдер), Сара Гадон (Небезпечний метод), режисери Олександр Нанау (Колектив) і Саверіо Констанцо (Голодні серця).

Програма Венеціанського кінофестивалю 2021

У програму увійшли відразу кілька фільмів, які вже вийшли на екрани або виходять буквально днями. Серед очікуваних: паралельні матері з Пенелопою Крус, Дюна Дені Вільньова, Остання дуель Рідлі Скотта.читайте такожОголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021

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Конкурсна програма

  • Паралельні матері (Реж. Педро Альмодовар);
  • Мона Ліза і кривавий місяць (Реж. Ана Лілі Амірпур);
  • Інший світ (Реж. Стефан Бриз);
  • Сила собаки (Реж. Джейн Кемпіон);
  • Америка Латина (Реж. Даміано Д'інноченцо і Фабіо Роберто Д'інноченцо);
  • Подія (Реж . Одрі Диван);
  • Офіційний конкурс (Реж. Гастон Дюпра);
  • Діра (Реж. Мікеланджело Фраммартино);
  • Захід Сонця (Реж. Мішель Франко);
  • Втрачені ілюзії (Реж. Ксав'є Джанноли);
  • Втрачена дочка (Реж. Меггі Джилленхол);
  • Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);
  • Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);
  • Я сміюся (Реж. Маріо Мартоне);
  • На роботі (Реж . Ерік Матті);
  • Не залишай слідів (Реж. Ян П. Матушинський);
  • Капітан Волконогов утік (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);
  • Холодний розрахунок (Реж. Пол Шредер);
  • Рука Бога (Реж. Паоло Соррентіно);
  • Блік (Реж. Валентин Васянович);
  • Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).

Програма Горизонти

  • Обіцянки (Реж. Тома Крюитоф);
  • Атлантида (Реж. Юрій Анкарані);
  • Чудо (Реж. Богдан Георгі Апетрі);
  • Пілігрими (Реж. Лаурінас Барейша);
  • Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);
  • Водоспад (Реж. Чан Монг-Хун);
  • Яма поблизу (Реж. Хоакін дель Пасо);
  • Аміра (Реж. Мохаммед Діабі);
  • На постійній основі (Реж . Ерік Гравель);
  • Цензорка (Реж. Петер Керекеш);
  • Вірі сниться море (Реж. Калтріна Красники);
  • Білий дім (Реж. Кавич Неанг);
  • Анатомія часу (Реж. Джакравал Нилтамронг);
  • Інший Том (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);
  • Одного разу в Калькутті (Реж. Адітья ВІНКАР Сенгупта);
  • Великий рух (Реж. Кіро Руссо);
  • Носоріг (Реж. Олег Сенцов);
  • Справжнє (Реж. Гаррі Вутлифф);
  • Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).

ПРОГРАМА ORIZZONTI EXTRA

  • Країна сновидінь (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);
  • Коста-Брава (Реж. Мунія Акл);
  • Мама, я вдома (Реж. Володимир биток);
  • Моя ніч (Реж. Антуанетт Була);
  • Дівчинка втекла (Реж. Вільма Лабате);
  • 7 ув'язнених (Реж. Олександр Моратті);
  • Сліпий, який не хотів бачити Титанік (Реж. Теему Ніккі);
  • Машина з картинками Альфредо ч. (Реж. Роленд Сейко).

Позаконкурсна програма (ігрові фільми)

  • Таємна дитина (Реж. Роберто Андо);
  • Людські справи (Реж. Іван Атталь);
  • Ariaferma (Реж. Леонардо Ді Костанзо);
  • Хеллоуїн вбиває (Реж. Девід Гордон Грін);
  • Католицька школа (Реж. Стефано Мордини);
  • Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
  • Остання дуель (Реж. Рідлі Скотт);
  • Дюна (Реж. Дені Вільньов);
  • Минулої ночі в Сохо (Реж . Едгар Райт);
  • серіал Сцени подружнього життя (1-5 епізоди, реж. Хага Леві).
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