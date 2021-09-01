Розпочався Венеціанський кінофестиваль 2021 - які фільми потрапили в номінацію і хто жюрі

Новий 78 щорічний Венеціанський кінофестиваль стартував у 2021 році 1 вересня.
Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо з яскравої червоної доріжки розпочався Венеціанський кінофестиваль. Педро Альмодовар відкрив фестиваль з фільмом Паралельні матері.
Оцінювати півсотні фільмів, серед яких 3 українських - Блік, Носоріг і Цензорка, буде комісія журі.
Хто увійшов до журі Венеціанського кінофестивалю 2021
Актриса Серена Россі була ведучою відкриття. Вона познайомила глядачів з журі фестивалю.
Серед них - Хлої Чжао, режисер зЗемлі кочівників, актриси Вірджинія Ефіра (Спокуса), Синтія Еріво (Аутсайдер), Сара Гадон (Небезпечний метод), режисери Олександр Нанау (Колектив) і Саверіо Констанцо (Голодні серця).
Програма Венеціанського кінофестивалю 2021
У програму увійшли відразу кілька фільмів, які вже вийшли на екрани або виходять буквально днями. Серед очікуваних: паралельні матері з Пенелопою Крус, Дюна Дені Вільньова, Остання дуель Рідлі Скотта.читайте такожОголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021
Конкурсна програма
- Паралельні матері (Реж. Педро Альмодовар);
- Мона Ліза і кривавий місяць (Реж. Ана Лілі Амірпур);
- Інший світ (Реж. Стефан Бриз);
- Сила собаки (Реж. Джейн Кемпіон);
- Америка Латина (Реж. Даміано Д'інноченцо і Фабіо Роберто Д'інноченцо);
- Подія (Реж . Одрі Диван);
- Офіційний конкурс (Реж. Гастон Дюпра);
- Діра (Реж. Мікеланджело Фраммартино);
- Захід Сонця (Реж. Мішель Франко);
- Втрачені ілюзії (Реж. Ксав'є Джанноли);
- Втрачена дочка (Реж. Меггі Джилленхол);
- Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);
- Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);
- Я сміюся (Реж. Маріо Мартоне);
- На роботі (Реж . Ерік Матті);
- Не залишай слідів (Реж. Ян П. Матушинський);
- Капітан Волконогов утік (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);
- Холодний розрахунок (Реж. Пол Шредер);
- Рука Бога (Реж. Паоло Соррентіно);
- Блік (Реж. Валентин Васянович);
- Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).
Програма Горизонти
- Обіцянки (Реж. Тома Крюитоф);
- Атлантида (Реж. Юрій Анкарані);
- Чудо (Реж. Богдан Георгі Апетрі);
- Пілігрими (Реж. Лаурінас Барейша);
- Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);
- Водоспад (Реж. Чан Монг-Хун);
- Яма поблизу (Реж. Хоакін дель Пасо);
- Аміра (Реж. Мохаммед Діабі);
- На постійній основі (Реж . Ерік Гравель);
- Цензорка (Реж. Петер Керекеш);
- Вірі сниться море (Реж. Калтріна Красники);
- Білий дім (Реж. Кавич Неанг);
- Анатомія часу (Реж. Джакравал Нилтамронг);
- Інший Том (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);
- Одного разу в Калькутті (Реж. Адітья ВІНКАР Сенгупта);
- Великий рух (Реж. Кіро Руссо);
- Носоріг (Реж. Олег Сенцов);
- Справжнє (Реж. Гаррі Вутлифф);
- Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).
ПРОГРАМА ORIZZONTI EXTRA
- Країна сновидінь (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);
- Коста-Брава (Реж. Мунія Акл);
- Мама, я вдома (Реж. Володимир биток);
- Моя ніч (Реж. Антуанетт Була);
- Дівчинка втекла (Реж. Вільма Лабате);
- 7 ув'язнених (Реж. Олександр Моратті);
- Сліпий, який не хотів бачити Титанік (Реж. Теему Ніккі);
- Машина з картинками Альфредо ч. (Реж. Роленд Сейко).
Позаконкурсна програма (ігрові фільми)
- Таємна дитина (Реж. Роберто Андо);
- Людські справи (Реж. Іван Атталь);
- Ariaferma (Реж. Леонардо Ді Костанзо);
- Хеллоуїн вбиває (Реж. Девід Гордон Грін);
- Католицька школа (Реж. Стефано Мордини);
- Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
- Остання дуель (Реж. Рідлі Скотт);
- Дюна (Реж. Дені Вільньов);
- Минулої ночі в Сохо (Реж . Едгар Райт);
- серіал Сцени подружнього життя (1-5 епізоди, реж. Хага Леві).