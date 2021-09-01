Розпочався Венеціанський кінофестиваль 2021 - які фільми потрапили в номінацію і хто жюрі

Венеціанський кінофестиваль 2021 / Getty Images

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо з яскравої червоної доріжки розпочався Венеціанський кінофестиваль. Педро Альмодовар відкрив фестиваль з фільмом Паралельні матері.

Оцінювати півсотні фільмів, серед яких 3 українських - Блік, Носоріг і Цензорка, буде комісія журі.

Хто увійшов до журі Венеціанського кінофестивалю 2021

Актриса Серена Россі була ведучою відкриття. Вона познайомила глядачів з журі фестивалю.

Серед них - Хлої Чжао, режисер зЗемлі кочівників, актриси Вірджинія Ефіра (Спокуса), Синтія Еріво (Аутсайдер), Сара Гадон (Небезпечний метод), режисери Олександр Нанау (Колектив) і Саверіо Констанцо (Голодні серця).

Програма Венеціанського кінофестивалю 2021

У програму увійшли відразу кілька фільмів, які вже вийшли на екрани або виходять буквально днями. Серед очікуваних: паралельні матері з Пенелопою Крус, Дюна Дені Вільньова, Остання дуель Рідлі Скотта.читайте такожОголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021

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Конкурсна програма

Паралельні матері (Реж. Педро Альмодовар);

Мона Ліза і кривавий місяць (Реж. Ана Лілі Амірпур);

Інший світ (Реж. Стефан Бриз);

Сила собаки (Реж. Джейн Кемпіон);

Америка Латина (Реж. Даміано Д'інноченцо і Фабіо Роберто Д'інноченцо);

Подія (Реж . Одрі Диван);

Офіційний конкурс (Реж. Гастон Дюпра);

Діра (Реж. Мікеланджело Фраммартино);

Захід Сонця (Реж. Мішель Франко);

Втрачені ілюзії (Реж. Ксав'є Джанноли);

Втрачена дочка (Реж. Меггі Джилленхол);

Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);

Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);

Я сміюся (Реж. Маріо Мартоне);

На роботі (Реж . Ерік Матті);

Не залишай слідів (Реж. Ян П. Матушинський);

Капітан Волконогов утік (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);

Холодний розрахунок (Реж. Пол Шредер);

Рука Бога (Реж. Паоло Соррентіно);

Блік (Реж. Валентин Васянович);

Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).

Програма Горизонти

Обіцянки (Реж. Тома Крюитоф);

Атлантида (Реж. Юрій Анкарані);

Чудо (Реж. Богдан Георгі Апетрі);

Пілігрими (Реж. Лаурінас Барейша);

Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);

Водоспад (Реж. Чан Монг-Хун);

Яма поблизу (Реж. Хоакін дель Пасо);

Аміра (Реж. Мохаммед Діабі);

На постійній основі (Реж . Ерік Гравель);

Цензорка (Реж. Петер Керекеш);

Вірі сниться море (Реж. Калтріна Красники);

Білий дім (Реж. Кавич Неанг);

Анатомія часу (Реж. Джакравал Нилтамронг);

Інший Том (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);

Одного разу в Калькутті (Реж. Адітья ВІНКАР Сенгупта);

Великий рух (Реж. Кіро Руссо);

Носоріг (Реж. Олег Сенцов);

Справжнє (Реж. Гаррі Вутлифф);

Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).

ПРОГРАМА ORIZZONTI EXTRA

Країна сновидінь (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);

Коста-Брава (Реж. Мунія Акл);

Мама, я вдома (Реж. Володимир биток);

Моя ніч (Реж. Антуанетт Була);

Дівчинка втекла (Реж. Вільма Лабате);

7 ув'язнених (Реж. Олександр Моратті);

Сліпий, який не хотів бачити Титанік (Реж. Теему Ніккі);

Машина з картинками Альфредо ч. (Реж. Роленд Сейко).

Позаконкурсна програма (ігрові фільми)