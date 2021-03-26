Назвали актора, який виконає головну роль у новому Відьмаку

Ірландський актор Лоуренс О'фуарайн зіграє воїна-героя в серіалі Відьмак: криваві витоки.
Netflix знайшла виконавця головної ролі в новому серіалі по всесвіту Відьмак криваві витоки. Актор, відомий за Вікінгами - Лоуренс О'фуарайн отримав заповітне місце в команді зірок.
Як повідомляє Deadline, Лоуренс О'фуарайн зіграє ельфійського воїна.
"Народжений в клані воїнів, які поклялися захищати короля, Фьял несе на собі глибокий шрам - смерть коханої людини, яка загинула у битві, намагаючись врятувати його. Шрам, який не дозволяє йому заспокоїтися або примиритися з собою або навколишнім світом. У своєму прагненні до спокути Фьял виявить, що бореться пліч-о-пліч з найнесподіванішими союзниками, прокладаючи шлях помсти по всьому континенту в метушні війни", - йдеться в описі героя.
О'фуарайн приєднується до Джоді Тернер-Сміт у проекті. Джоді Тернер-Сміт грає Ейле, елітного воїна, наділеного голосом богині, яка залишила свій клан і стала берегинею королеви, щоб слідувати її серцю як воїн-бард.
Відьмак: криваві витоки -актори і ролі
- Лоуренс О Фуарайн - Ф'ял;
- Джоді Тернер-Сміт - Ейле;
- Кірстен ван Хорн;
- Аарон Стюарт Ан;
- Алекс Минеган;
- Таня Лотьє;
- Пуджа Гупта;
- Таша Хуо;
- Трой Денджерфільд.
Нагадаємо, події витоків крові відбуваються за 1200 років до Відьмака, і розкриє таємницю "сполучення сфер" і створення відьмаків на континенті.
Консультантом творців серіалу виступає Анджей Сапковський, автор оригінального книжкового циклу відьмак, а в команду сценаристів шоу увійшла сценаристка епізодів Крізь сніг.
Дати прем'єри серіалу Криваві витоки поки немає, але швидше за все, дебют 2022 року.