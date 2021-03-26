Назвали актора, який виконає головну роль у новому Відьмаку

Відьмак: криваві витоки / Instagram Netflix

Netflix знайшла виконавця головної ролі в новому серіалі по всесвіту Відьмак криваві витоки. Актор, відомий за Вікінгами - Лоуренс О'фуарайн отримав заповітне місце в команді зірок.

Як повідомляє Deadline, Лоуренс О'фуарайн зіграє ельфійського воїна.

"Народжений в клані воїнів, які поклялися захищати короля, Фьял несе на собі глибокий шрам - смерть коханої людини, яка загинула у битві, намагаючись врятувати його. Шрам, який не дозволяє йому заспокоїтися або примиритися з собою або навколишнім світом. У своєму прагненні до спокути Фьял виявить, що бореться пліч-о-пліч з найнесподіванішими союзниками, прокладаючи шлях помсти по всьому континенту в метушні війни", - йдеться в описі героя.

О'фуарайн приєднується до Джоді Тернер-Сміт у проекті. Джоді Тернер-Сміт грає Ейле, елітного воїна, наділеного голосом богині, яка залишила свій клан і стала берегинею королеви, щоб слідувати її серцю як воїн-бард.

Відьмак: криваві витоки -актори і ролі

Лоуренс О Фуарайн - Ф'ял;

Джоді Тернер-Сміт - Ейле;

Кірстен ван Хорн;

Аарон Стюарт Ан;

Алекс Минеган;

Таня Лотьє;

Пуджа Гупта;

Таша Хуо;

Трой Денджерфільд.

Нагадаємо, події витоків крові відбуваються за 1200 років до Відьмака, і розкриє таємницю "сполучення сфер" і створення відьмаків на континенті.

Консультантом творців серіалу виступає Анджей Сапковський, автор оригінального книжкового циклу відьмак, а в команду сценаристів шоу увійшла сценаристка епізодів Крізь сніг.

Дати прем'єри серіалу Криваві витоки поки немає, але швидше за все, дебют 2022 року.