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Назвали акторів, сюжет і дату виходу серіалу Козирне місце на каналі 2+2

25 травня 2021, 12:02

Прем'єра серіалу Козирне місце запланована на 2021 рік.

Козирне місце
Козирне місце / 2+2

Телеканал 2+2 знімає гостросюжетний детективний серіал Козирне місце, прем'єра якого запланована на осінь цього року. Серіал розповість про діяльність поліцейської дільниці, в якій працює капітан Сергій Коваль.

Канал готується представити проект про поліцейського, який перейшов із найбільш кримінального району в слідчі "елітних злочинів".

Серіал Козирне місце - українська адаптація детективної франшизи Невський.

Зйомки проекту проходять у Києві та області. У першому сезоні планується 30 серій.

Козирне місце - сюжет

Капітан поліції Сергій Коваль, який служить в одному з "найскладніших" районів міста, і робота навчила його бути різким і безкомпромісним в роботі і керуватися правилом "спочатку дій, потім думай".

Козирне місце
Козирне місце - скілки серій та коли дивитися / 2+2

Одного разу оперативник рятує дочку впливового чиновника і отримує для багатьох бажану можливість - роботу на "козирному місці", в престижному центральному відділенні. Там відбуваються резонансні злочини, колеги їздять на дорогих машинах, а фігуранти справ — найбільші гравці кримінального світу. Простий і прямолінійний Коваль відмовляється працювати за новими правилами і стає "білою вороною" серед колег. Але з часом всім стає зрозуміло, що тільки Коваль, зі своїми жорсткими методами і принципами, може зловити таємничого кілера, який тримає місто в страху.

Козирне місце - актори

  • Артем Позняк,
  • Марк Дробот,
  • Олексій Нежурко,
  • Яна Ключник та інші.

"Це проект, у якого є всі складові успіху: детективне розслідування, сильний і неоднозначний герой, історія про напарників, які проходять складний шлях від взаємної ненависті до справжньої дружби, і нарешті, особиста драма героїв. А ще ми побачимо виворіт розкішного життя елітного району столиці, яка здатна шокувати навіть підготовленого глядача, - коментує креативний продюсер серіалу Лариса Марцева. - Сильна сторона серіалу в тому, що в ньому практично немає вигадки. Все, що відбувається - це "замальовки з натури". Ми взялися за цей проект, тому що сюжетні колізії більш ніж актуальні для нашого глядача".

Козирне місце 2021 - дата виходу та актори
Козирне місце 2021 - дата виходу та актори / 2+2

Виробництвом серіалу козирне місце на замовлення телеканалу 2+2 займається 1+1 Продакшен.

Режисер серіалу - Тарас Ткаченко. Сценарій пише Лариса Марцева. Продюсери - Сергій Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Тетяна Шулика, Лариса Марцева, Володимир Андріюк.

Всі серії майбутнього серіалу можна буде подивитися онлайн на сайті 1plus1video.

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