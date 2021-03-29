Назвали дату виходу фільму Чорний Адам і показали промо

Дуейн Джонсон / Instagram

Виконавець головної ролі Чорного Адама в однойменному фільмі Дуейн Джонсон незвично розсекретив дату виходу фільму.

Дату релізу Джонсон назвав перед баскетбольним матчу між командами UCLA і Alabama. Нову дату Чорного Адама також показали в білбордах на Таймс-сквер в Нью-Йорку.

"Підривна і нестримна Глобальна сила послана від самої людини в чорному. Чорний Адам виходить 29 липня 2022 року. Ієрархія влади у всесвіті DC скоро зміниться", - обіцяє Дуейн Джонсон.

Якщо нічого не зміниться, то в цей день фільму належить конкурувати з п'ятим фільмом про Індіану Джонса.

Як відомо, Чорний Адам - суперлиходій DC, якому судилося битися з Шазамом, якого виконує Закарі Лівай в кіновсесвіті DC. Між фільмами про Шазама виходить сольник Чорного Адама з Дуейном Джонсоном. У фільмі він буде представлений скоріше як антигерой, а його противник Доктор Фейт - лиходієм.

Крім Дуейна Джонсона зіграють Пірс Броснан (Доктор Фейт), Елдіс Ходж (людина-яструб), Ной Сентінео (Крушитель атомів), Квінтеса Суінделл (Циклон).

Нагадаємо, що Джеймс Ганн розсекретив дату виходу, акторів фільму Загін самогубців, а також перший офіційний трейлер.