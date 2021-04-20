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Назвали дату виходу і нових акторів фільму Абатство Даунтон 2

20 квітня 2021, 14:18

Через майже два роки після прем'єри, виходить сиквел фільму Абатство Даунтон по знаменитому серіалу.

Абатство Даунтон
Абатство Даунтон / прес-служба B&H Film distribution

Творці фільму Аббатсво Даунтон 2 порадували шанувальників серіалу і фільму тим, що офіційно почали зйомки проета.

Як повідомляє Головреду B&H Film Distribution, голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський оголосив про початок виробництва фільму Абатство Даунтон 2 в кооперації з компанією Carnival Films.

Автором сценарію став володар премії Оскар, творець оригінального серіалу - Джуліан Феллоуз. Продюсерами стрічки виступили володарі премій Еммі і BAFTA Гарет Нім і Ліз Трубрідж. В якості режисера до команди приєднався Саймон Кертіс.

"Минулий рік став справжнім випробуванням для всіх нас. Протягом довгого часу ми не могли бути поруч з нашими рідними і друзями. Тому зараз, як ніколи, приємно усвідомлювати, що попереду нас чекають кращі часи і вже наступного Різдва ми знову зустрінемося з улюбленими героями Абатства Даунтон", - коментує продюсер стрічки Гарет Нім.

Голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський додає: "Годі уявити кращого місця для святкування, ніж вдома. Тому напередодні свята ми вирішили зробити подарунок для шанувальників сімейства Кроулі та возз’єднати їх з улюбленими героями культової історії".

Абатство Даунтон
Абатство Даунтон / прес-служба B&H Film Distribution

Абатство Даунтон 2 - актори і ролі

Весь акторський склад команди Абатство Даунтон повертається в кіноісторії Абатство Даунтон 2. До них також приєднаються Денсі, Лора Хеддок, Наталі Бай і Домінік Уест.

  • Х'ю Бонневілль — Роберт Кроулі, 7-й граф Грентем.
  • Лаура Кармайкл — леді Едіт Пелем (уродж. Кроулі), Маркіза Хексхем.
  • Джим Картер — Чарльз Карсон.
  • Ракель Кессіді — Філліс Бакстер.
  • Брендан Койл — Джон Бейтс.
  • Мішель Докері — леді Мері Телбот (урожд. Кроулі).
  • Кевін Дойл — Джозеф Мозлі.
  • Майкл С. Фокс — Ендрю "Енді" Паркер.
  • Джоан Фроггатт — Анна Бейтс.
  • Меттью Гуд — Генрі Телбот.
  • Гаррі Хеддон — Петон-Берті Пелем, 7-й маркіз Хексем.
  • Роб Джеймс-Колльєр —Томас Барроу.
  • Аллен Ліч — Том Бренсон.
  • Філліс Логан — Елсі Хьюз.
  • Елізабет Макговерн — Кора Кроулі, графиня Грентем.
  • Софі Макшера — Дейзі Мейсон.
  • Леслі Нікол — Берил Пэтмор.
  • Меггі Сміт — Вайолет Кроулі, вдовуюча графиня Грентем.
  • Імельда Стонтон — леді Мод Бегшоу.
  • Пенелопа Вілтон — леді Ізабель Мертон.
  • Едді, Марк — Містер Бейквел.
  • Макс Браун — Річард Елліс.
  • Стівен Кемпбелл Мур — майор Четвуд.
  • Річенда карі — місіс Вебб.
  • Девід Хейг — Містер Вілсон.
  • Ендрю Хевілл — лорд Генрі Ласселс, 6-й граф Харвуд
  • Джеральдін Джеймс — королева Марія.
  • Саймон Джонс — король Георг V.
  • Сьюзан Лінч — місіс Лоутон
  • Таппенс Мідлтон — Люсі Сміт.
  • Кейт Філліпс — принцеса Марія, графиня Харвуд.
  • Джеймс Картрайт — Тоні Селлік.
  • Дуглас Ріт — лорд Річард Мертон.
  • Філіп Сполл — месьє Курбе.
  • Олівер і Зак Баркери — майстер Джордж.
  • Фіфі Харт — міс Сіббі.
  • Єва і Карина Саммс — міс Меріголд.

Фільм Абатство Даунтон 2 виходить до Різдва до 25 грудня, а з нагоди початку зйомок фільму вийшов стилізований постер із зображенням абатства.

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