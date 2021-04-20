Назвали дату виходу і нових акторів фільму Абатство Даунтон 2

Абатство Даунтон / прес-служба B&H Film distribution

Творці фільму Аббатсво Даунтон 2 порадували шанувальників серіалу і фільму тим, що офіційно почали зйомки проета.

Як повідомляє Головреду B&H Film Distribution, голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський оголосив про початок виробництва фільму Абатство Даунтон 2 в кооперації з компанією Carnival Films.

Автором сценарію став володар премії Оскар, творець оригінального серіалу - Джуліан Феллоуз. Продюсерами стрічки виступили володарі премій Еммі і BAFTA Гарет Нім і Ліз Трубрідж. В якості режисера до команди приєднався Саймон Кертіс.

"Минулий рік став справжнім випробуванням для всіх нас. Протягом довгого часу ми не могли бути поруч з нашими рідними і друзями. Тому зараз, як ніколи, приємно усвідомлювати, що попереду нас чекають кращі часи і вже наступного Різдва ми знову зустрінемося з улюбленими героями Абатства Даунтон", - коментує продюсер стрічки Гарет Нім.

Голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський додає: "Годі уявити кращого місця для святкування, ніж вдома. Тому напередодні свята ми вирішили зробити подарунок для шанувальників сімейства Кроулі та возз’єднати їх з улюбленими героями культової історії".

Абатство Даунтон / прес-служба B&H Film Distribution

Абатство Даунтон 2 - актори і ролі

Весь акторський склад команди Абатство Даунтон повертається в кіноісторії Абатство Даунтон 2. До них також приєднаються Денсі, Лора Хеддок, Наталі Бай і Домінік Уест.

Х'ю Бонневілль — Роберт Кроулі, 7-й граф Грентем.

Лаура Кармайкл — леді Едіт Пелем (уродж. Кроулі), Маркіза Хексхем.

Джим Картер — Чарльз Карсон.

Ракель Кессіді — Філліс Бакстер.

Брендан Койл — Джон Бейтс.

Мішель Докері — леді Мері Телбот (урожд. Кроулі).

Кевін Дойл — Джозеф Мозлі.

Майкл С. Фокс — Ендрю "Енді" Паркер.

Джоан Фроггатт — Анна Бейтс.

Меттью Гуд — Генрі Телбот.

Гаррі Хеддон — Петон-Берті Пелем, 7-й маркіз Хексем.

Роб Джеймс-Колльєр —Томас Барроу.

Аллен Ліч — Том Бренсон.

Філліс Логан — Елсі Хьюз.

Елізабет Макговерн — Кора Кроулі, графиня Грентем.

Софі Макшера — Дейзі Мейсон.

Леслі Нікол — Берил Пэтмор.

Меггі Сміт — Вайолет Кроулі, вдовуюча графиня Грентем.

Імельда Стонтон — леді Мод Бегшоу.

Пенелопа Вілтон — леді Ізабель Мертон.

Едді, Марк — Містер Бейквел.

Макс Браун — Річард Елліс.

Стівен Кемпбелл Мур — майор Четвуд.

Річенда карі — місіс Вебб.

Девід Хейг — Містер Вілсон.

Ендрю Хевілл — лорд Генрі Ласселс, 6-й граф Харвуд

Джеральдін Джеймс — королева Марія.

Саймон Джонс — король Георг V.

Сьюзан Лінч — місіс Лоутон

Таппенс Мідлтон — Люсі Сміт.

Кейт Філліпс — принцеса Марія, графиня Харвуд.

Джеймс Картрайт — Тоні Селлік.

Дуглас Ріт — лорд Річард Мертон.

Філіп Сполл — месьє Курбе.

Олівер і Зак Баркери — майстер Джордж.

Фіфі Харт — міс Сіббі.

Єва і Карина Саммс — міс Меріголд.

Фільм Абатство Даунтон 2 виходить до Різдва до 25 грудня, а з нагоди початку зйомок фільму вийшов стилізований постер із зображенням абатства.