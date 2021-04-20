Назвали дату виходу і нових акторів фільму Абатство Даунтон 2

Через майже два роки після прем'єри, виходить сиквел фільму Абатство Даунтон по знаменитому серіалу.
Творці фільму Аббатсво Даунтон 2 порадували шанувальників серіалу і фільму тим, що офіційно почали зйомки проета.
Як повідомляє Головреду B&H Film Distribution, голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський оголосив про початок виробництва фільму Абатство Даунтон 2 в кооперації з компанією Carnival Films.
Автором сценарію став володар премії Оскар, творець оригінального серіалу - Джуліан Феллоуз. Продюсерами стрічки виступили володарі премій Еммі і BAFTA Гарет Нім і Ліз Трубрідж. В якості режисера до команди приєднався Саймон Кертіс.
"Минулий рік став справжнім випробуванням для всіх нас. Протягом довгого часу ми не могли бути поруч з нашими рідними і друзями. Тому зараз, як ніколи, приємно усвідомлювати, що попереду нас чекають кращі часи і вже наступного Різдва ми знову зустрінемося з улюбленими героями Абатства Даунтон", - коментує продюсер стрічки Гарет Нім.
Голова кінокомпанії Focus Features Пітер Куявський додає: "Годі уявити кращого місця для святкування, ніж вдома. Тому напередодні свята ми вирішили зробити подарунок для шанувальників сімейства Кроулі та возз’єднати їх з улюбленими героями культової історії".
Абатство Даунтон 2 - актори і ролі
Весь акторський склад команди Абатство Даунтон повертається в кіноісторії Абатство Даунтон 2. До них також приєднаються Денсі, Лора Хеддок, Наталі Бай і Домінік Уест.
- Х'ю Бонневілль — Роберт Кроулі, 7-й граф Грентем.
- Лаура Кармайкл — леді Едіт Пелем (уродж. Кроулі), Маркіза Хексхем.
- Джим Картер — Чарльз Карсон.
- Ракель Кессіді — Філліс Бакстер.
- Брендан Койл — Джон Бейтс.
- Мішель Докері — леді Мері Телбот (урожд. Кроулі).
- Кевін Дойл — Джозеф Мозлі.
- Майкл С. Фокс — Ендрю "Енді" Паркер.
- Джоан Фроггатт — Анна Бейтс.
- Меттью Гуд — Генрі Телбот.
- Гаррі Хеддон — Петон-Берті Пелем, 7-й маркіз Хексем.
- Роб Джеймс-Колльєр —Томас Барроу.
- Аллен Ліч — Том Бренсон.
- Філліс Логан — Елсі Хьюз.
- Елізабет Макговерн — Кора Кроулі, графиня Грентем.
- Софі Макшера — Дейзі Мейсон.
- Леслі Нікол — Берил Пэтмор.
- Меггі Сміт — Вайолет Кроулі, вдовуюча графиня Грентем.
- Імельда Стонтон — леді Мод Бегшоу.
- Пенелопа Вілтон — леді Ізабель Мертон.
- Едді, Марк — Містер Бейквел.
- Макс Браун — Річард Елліс.
- Стівен Кемпбелл Мур — майор Четвуд.
- Річенда карі — місіс Вебб.
- Девід Хейг — Містер Вілсон.
- Ендрю Хевілл — лорд Генрі Ласселс, 6-й граф Харвуд
- Джеральдін Джеймс — королева Марія.
- Саймон Джонс — король Георг V.
- Сьюзан Лінч — місіс Лоутон
- Таппенс Мідлтон — Люсі Сміт.
- Кейт Філліпс — принцеса Марія, графиня Харвуд.
- Джеймс Картрайт — Тоні Селлік.
- Дуглас Ріт — лорд Річард Мертон.
- Філіп Сполл — месьє Курбе.
- Олівер і Зак Баркери — майстер Джордж.
- Фіфі Харт — міс Сіббі.
- Єва і Карина Саммс — міс Меріголд.
Фільм Абатство Даунтон 2 виходить до Різдва до 25 грудня, а з нагоди початку зйомок фільму вийшов стилізований постер із зображенням абатства.