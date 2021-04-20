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Назвали дату виходу серіалу Castlevania 4 і анонсували спін-офф

20 квітня 2021, 17:27

Серіал Castlevania отримав спін-офф ще до виходу фінального 4 сезону.

Castlevania 4 сезон
Castlevania 4 сезон / Netflix

Netflix назвав дату виходу 4 сезону серіалу Castlevania, сценарій до якого написав Уоррен Елліс, ще до того, як покинув проект через чутки про домагання.

Традиційно, всі десять серій 4 сезону вийдуть одночасно - 13 травня 2021 року.

Раніше представники Netflix не говорили, що четвертий сезон стане останнім, але шоу покинув провідний сценарист - Уоррен Елліс. Він покинув проект влітку 2020-го після низки звинувачень у домаганнях, але встиг закінчити роботу над заключним сезоном.

Як повідомляли джерела Deadline, стрімінговий сервіс має намір запустити в роботу ще один анімаційний серіал в тому ж всесвіті, але з іншими персонажами. Подробиці про нього поки невідомі.

Сем Дітс - режисер серіалу Castlevania. Елліс був виконавчим продюсером разом з Кевіном Колде, Фредом Зайбертом і Аді Шанкаром.

Castlevania - це похмуре середньовічне фентезі, головний герой якого - Тревор Бельмонт (Річард Армітідж), останній виживший член опального клану Бельмонтів, який намагається врятувати Східну Європу від вимирання від руки вампірів і Влада Дракули Цепеша (Грем Мактавіш).

З першого сезону Тревор більше не самотній, до нього приєднується Сифа і син Дракули Алукард. За сюжетом 3 сезонів Дракулу вдається перемогти, але його магів захоплюють конкуренти, які збираються підкорити світ і перетворити на пасовища з людей.

Castlevania 4 сезон - актори і ролі

  • Річард Армітідж - Тревор Бельмонт
  • Джеймс Келліс - Адріан Алукард Цепеш, дампір
  • Грем Мактавіш - Влад Дракула Цепеш
  • Алехандра Рейносо - Сифа Белнадес
  • Метт Фрюер - Архієпископ
  • Емілі Суоллоу - Ліза Цепеш
  • Адетокумбох М'яка Кормак - Айзек
  • Тео Джеймс - Гектор
  • Джеймі Мюррей - Кармілла
  • Джессіка Браун - Ленор
  • Ясмін Аль Массри - Стрига

Візуальний стиль Castlevania знаходиться під сильним впливом японського аніме і робіт Аямі Кодзіми з відеоігри Castlevania: Symphony of the Night.

Як відомо, 3 сезон серіалу Castlevania вийшов 5 березня і набрав найвищі оцінки на IMDB - всього пара серій отримала рейтинг 8.1, інші набрали аж до 9,6 балів.

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