Назвали дату виходу серіалу Castlevania 4 і анонсували спін-офф

Castlevania 4 сезон / Netflix

Netflix назвав дату виходу 4 сезону серіалу Castlevania, сценарій до якого написав Уоррен Елліс, ще до того, як покинув проект через чутки про домагання.

Традиційно, всі десять серій 4 сезону вийдуть одночасно - 13 травня 2021 року.

Раніше представники Netflix не говорили, що четвертий сезон стане останнім, але шоу покинув провідний сценарист - Уоррен Елліс. Він покинув проект влітку 2020-го після низки звинувачень у домаганнях, але встиг закінчити роботу над заключним сезоном.

Як повідомляли джерела Deadline, стрімінговий сервіс має намір запустити в роботу ще один анімаційний серіал в тому ж всесвіті, але з іншими персонажами. Подробиці про нього поки невідомі.

Сем Дітс - режисер серіалу Castlevania. Елліс був виконавчим продюсером разом з Кевіном Колде, Фредом Зайбертом і Аді Шанкаром.

Castlevania - це похмуре середньовічне фентезі, головний герой якого - Тревор Бельмонт (Річард Армітідж), останній виживший член опального клану Бельмонтів, який намагається врятувати Східну Європу від вимирання від руки вампірів і Влада Дракули Цепеша (Грем Мактавіш).

З першого сезону Тревор більше не самотній, до нього приєднується Сифа і син Дракули Алукард. За сюжетом 3 сезонів Дракулу вдається перемогти, але його магів захоплюють конкуренти, які збираються підкорити світ і перетворити на пасовища з людей.

Castlevania 4 сезон - актори і ролі

Річард Армітідж - Тревор Бельмонт

Джеймс Келліс - Адріан Алукард Цепеш, дампір

Грем Мактавіш - Влад Дракула Цепеш

Алехандра Рейносо - Сифа Белнадес

Метт Фрюер - Архієпископ

Емілі Суоллоу - Ліза Цепеш

Адетокумбох М'яка Кормак - Айзек

Тео Джеймс - Гектор

Джеймі Мюррей - Кармілла

Джессіка Браун - Ленор

Ясмін Аль Массри - Стрига

Візуальний стиль Castlevania знаходиться під сильним впливом японського аніме і робіт Аямі Кодзіми з відеоігри Castlevania: Symphony of the Night.

Як відомо, 3 сезон серіалу Castlevania вийшов 5 березня і набрав найвищі оцінки на IMDB - всього пара серій отримала рейтинг 8.1, інші набрали аж до 9,6 балів.