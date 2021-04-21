Netflix оголосив про провальний фінансовий період

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Компанія Netflix у традиційному квартальному звіті повідомила, що з початку карантину в світі в 2021 році вперше не був виконаний план, навіть всупереч виходу декількох популярних серіалів.

Як повідомляє Variety, за перший квартал 2021 року Netflix набрав менше чотирьох мільйонів передплатників, в той час як за прогнозом очікувалося як мінімум шість.

У першому кварталі компанія повідомила про приріст чистих передплатників у 3,98 мільйона. Це було нижче прогнозу в 6 мільйонів. Тим часом, Netflix прогнозує ще нижчий приріст у поточному кварталі: він очікує отримати 1 мільйон учасників у другому кварталі з приблизно нульовим зростанням у регіонах США, Канади та Латинської Америки. Станом на кінець березня у Netflix було 207,4 мільйона клієнтів платного стрімінгу по всьому світу.читайте такожNetflix замовив 3 сезони нового серіалу, який побив всі рекорди переглядів

В результаті, акції Netflix впали більш ніж на 10% після закриття торгів. Компанія оголосила, що її рада директорів схвалила програму зворотного викупу акцій на суму 5 млрд доларів, початок якої заплановано на поточний квартал.

У керівництві Netflix кажуть, що конкуренція з іншими майданчиками не була причиною такого спаду, хоча у сервісу, на відміну від HBO Max і Disney+, на початку 2021 року не було великих прем'єр.

У 2021 році Netflix планує витратити на 44% більше для зйомок оригінальних серіалів - це 17 мільярдів доларів. Компанія вважає, що ексклюзиви притягнуть увагу передплатників.

Однак показники Netflix все одно перевищують прогнози Уолл-стріт, і майже вдвічі перевищують результати того ж періоду 2020 року. Прибуток Netflix за перший квартал склав 1,96 мільярда доларів проти 958 мільйонів доларів у 2020 році.

Нагадаємо, Netflix звільнив головного героя з найбільш популярного серіалу зими.

До цього стало відомо, що виконавиця головної ролі покинула серіал по Відьмаку.

Як відомо, компанія Netflix покладає надії на 2 сезон Відьмака, прем'єра якого призначена на 2021 рік.