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"Він навчив нас анімації": Олег Ходачук розкрив вклад Тоні Бонілла в створення анімації "Гуллівер повертається"

19 серпня 2021, 17:02

Продюсер анімації "Гулівер повертається" Олег Ходачук розповів про створення картини в ексклюзивному інтерв'ю для сайту Главред.

Гуллівер повертається
Гуллівер повертається / прес-служба

Студія 95 Animation Studio и Gulliver Films запросили для зйомок нової анімації американских мультиплікаторів Тоні Бонілла та Майкла Райяна. 19 серпня вийшов мультфільм "Гуллівер повертається", якому передувала гучна прем'єра за участі акторів озвучки та творців. Допоки українці їдуть в кіно на мультфільм, Олег Ходачук, продюсер анімації "Гуллівер повертається" розкрив Главреду кілька секретів створення картини.

Скажіть, чому ви обрали для екранізації саме "Гуллівера"?

- У продюсерів Студії "Квартал 95" була дуже цікава своя нетривіальна ідея екранізації. Ми довго радились і вирішили разом взятись та зробити анімаційну реалізацію цієї ідеї світової якості.

Окрім того, герой Гуллівер мені здався дуже перспективним та відомим широкому загалу. І його мала б знати переважна частина людей світу. Так і сталось. На більшості міжнародних фестивалів, де ми брали участь з Гуллівером, продюсери та керівники дистрибуційних компаній били себе по лобу і говорили: "Це ж очевидно! Чому дотепер ніхто не додумався зняти історію з відомим у всьому світі Гуллівером?" А ми, українці, це зробили (сміється).

Ми налаштовані зробити продукт міжнародної якості

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Чи важко було запросити у свою команду Тоні Бонілла? А як ви зацікавили Майкла Раяна працювати над мультфільмом?

- Людей, які працюють на світових лідерів цієї галузі (Тоні Бонілла працює у Walt Disney Studios) та які мають премію Еммі (британський сценарист Майкл Раян), безумовно, не просто було вмовити працювати з нами – зі студію, яку не знають на світовій анімаційній арені. Але ми своїми діями, планами, перспективами показали, що ми налаштовані зробити продукт міжнародної якості, за який їм буде не соромно. Це їх остаточно переконало. Ми всі дуже щасливі від того результату, який маємо. Окрім того, ніхто не відміняв грошову складову такої співпраці. Ми пішли на ці витрати, розуміючи, що якісний продукт в будь-якій галузі треба робити з найкращими спеціалістами. Також хочу відмітити, двох наших ключових людей. читайте такожПродюсер Борис Шефір розкрив значення фільму "Гуллівер повертається" для українського кіноЦе режисер мультфільму Ілля Максимов та продюсер, керівник анімаційної студії Євген Ярмілко. Без цих людей мультфільм би не був у тій якості, з тією динамікою, харизмою та послідовністю кадру. Це дві магічні людини, завдяки яким вся ця велика, не побоюсь цього слова, титанічна і ключова для розвитку української анімації робота була зроблена. Ілля - режисер, який займається анімацією вже більше 25 років. Людина, яка зробила такі мультфільми як "Альоша Попович і Тугарин Змій" та "Добриня Нікітіч та Змій Горинич". В якийсь момент я зловив себе на думці, що йому треба просто довіритись і забезпечувати всім, що потрібно, адже він давно вже "зняв мультфільм в своїй голові" і треба тільки тепер фізична реалізація його. Євген Ярмілко - людина, яка організовує і робить речі, в які вже ніхто не вірить. Він якимось неймовірним чином з’єднує та запускає процеси і робить їх такими, що ефективно працюють. Не знаю, як він це робить (сміється). Але я твердо переконаний, що без цих двох людей, я в наступний анімаційний проект не піду.

Олег Ходачук - продюсер анімації Гуллівер повертається
Олег Ходачук - продюсер анімації Гуллівер повертається / прес-служба

Що найцікавіше було із того, що показав, або навчив Тоні вашу команду?

- Він фактично навчив нас анімації. Тепер ми можемо робити продукт найвищої складності і це вже буде в рази дешевше, ніж "Гуллівер". Внаслідок того, що ми поставили перед собою планку – анімація за стандартами Дісней, то перший анімаційний шот ми здали лише через півтора роки після початку роботи над фільмом! Півтора роки ми вчились робити анімацію такою, яку б полюбив глядач. Щоб наш проект був на рівні світових лідерів анімаціі – Дісней та Піксар. І саме тому бюджет мультфільму став таким великим - $10 млн.

Які найбільші труднощі були під час зйомок проекту? Яку роль зіграли перепони через коронавірус?

- Ми – нові гравці для реалізації таких масштабних проектів, як "Гуллівер повертається". Труднощі були на кожному етапі створення мультфільму. На початку проекту ми планували зробити мультфільм за два роки. Але встановлені високі стандарти якості мультфільму призвели до того, що проект ми робили чотири роки. Я дуже вдячний кожному працівнику студії за той вклад, який вони зробили. Цього інтерв’ю не вистачить, щоб відмітити кожного. Але всі люди, які написані в титрах мультфільму, вірили в проект і зробили все для його реалізації. Без них це було б неможливо. Вони зробили надзусилля. Наприклад, в Діснеї існує цілий "департамент води", який малює воду. Тобто, їх ресурс набагато більший нашого. Але подивіться наскільки в нас це виглядає гармонійно. Навіть в тизері все добре видно – в моменті, коли проривається дамба. Передивіться.

Вже багато країн зацікавлені у показі мультфільму "Гуллівер повертається". Які очікування з цього приводу, з ким було найважче домовлятися?

- Наразі договори про дистрибуцію "Гуллівер повертається" підписано вже більше, ніж з 60 країнами. Скрізь ми намагаємось знаходити топових дистриб’юторів, які б вкладались в промо фільму на своїй території. Поки нам це вдається. Завжди легше вести переговори, коли в тебе на руках якісний продукт.

Як, на Вашу думку, "Гуллівер повертається" вплине загалом на український кінематограф? Чи зацікавляться експерти з Голлівуду та Європи працювати з нашими кіноробами?

- Переконаний, що ми вже змінили цим проектом український кінематограф. І показали всьому світу, що українці можуть робити анімаційні проекти топової якості. До нас вже відносяться з повагою і до нас є інтерес. Ми пробиваємо дорогу на західні ринки. Тому наступникам, і нашим новим проектами вже буде легше туди потрапити.

Нагадаємо, що мультфільм "Гуллівер повертається" вийшов в українських кінотеатрах 19 серпня.

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