Організатори назвали імена ведучих на премії Оскар 2021

Бред Пітт / Getty Images

З 25 на 26 квітня в Каліфорнії відбудеться урочисте нагородження переможців Оскара-2021. З року в рік шоу вели популярні шоумени, але на тлі скандалів з домаганням, звинуваченнях у згвалтуванні і просто цькуванням зірок, в 2020 і 2021 роках все менше бажаючих ставати ведучими.

У 2021 році організатори прийняли рішення, що нагороди вручатимуть самі зірки - запрошені гості і, може, самі номінанти.

Як повідомляє Кіноакадемія в своєму офіційному Instagram, вже є приблизний список таких акторів. Їх зняли в трейлері майбутньої події, супроводжуючи коментарем: "Я що якщо нагорода за кіно теж буде кіном?"читайте такожКіноакадемія відкрила шорт-лист на Оскар 2021-які фільми потрапили в номінацію

За офіційними даними, у врученні Оскара візьмуть участь актори:

Бред Пітт;

Зендая;

Пон Джун Хо;

Хеллі Беррі;

Хоакін Фенікс;

Лаура Дерн;

Рене Зеллвегер;

Різ Візерспун;

Харрісон Форд та інші.

Ще невідомо, хто точно прийде на шоу, і чи зможуть самі ведучі "вести", бо незадовго до локдауна кіноакадемія оголосила драконівські умови участі в церемонії нагородження, серед яких заборона на трансляції онлайн.

Так що всім, хто вирішив їхати на Оскар 2021 ще на початку квітня потрібно було кинути всі справи і приїжджати в Лос-Анджелес для проходження 14-денного карантину від коронавірусу. Акторів це, м'яко кажучи, не радувало, оскільки багато номінантів на даний момент знімаються, і подібна перерва загрожує зривом зйомок на місяць.

Церемонія нагородження Оскар 2021 пройде в ніч з 25 на 26 квітня. Трансляцію буде показувати канал ABC.