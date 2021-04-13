Організатори назвали імена ведучих на премії Оскар 2021

У лічені дні до початку церемонії вручення премії Оскар 2021, Кіноакадемія визначилася з ведучими, які за останні пару років стали вразливим місцем заходу.
З 25 на 26 квітня в Каліфорнії відбудеться урочисте нагородження переможців Оскара-2021. З року в рік шоу вели популярні шоумени, але на тлі скандалів з домаганням, звинуваченнях у згвалтуванні і просто цькуванням зірок, в 2020 і 2021 роках все менше бажаючих ставати ведучими.
У 2021 році організатори прийняли рішення, що нагороди вручатимуть самі зірки - запрошені гості і, може, самі номінанти.
Як повідомляє Кіноакадемія в своєму офіційному Instagram, вже є приблизний список таких акторів. Їх зняли в трейлері майбутньої події, супроводжуючи коментарем: "Я що якщо нагорода за кіно теж буде кіном?"читайте такожКіноакадемія відкрила шорт-лист на Оскар 2021-які фільми потрапили в номінацію
За офіційними даними, у врученні Оскара візьмуть участь актори:
- Бред Пітт;
- Зендая;
- Пон Джун Хо;
- Хеллі Беррі;
- Хоакін Фенікс;
- Лаура Дерн;
- Рене Зеллвегер;
- Різ Візерспун;
- Харрісон Форд та інші.
Ще невідомо, хто точно прийде на шоу, і чи зможуть самі ведучі "вести", бо незадовго до локдауна кіноакадемія оголосила драконівські умови участі в церемонії нагородження, серед яких заборона на трансляції онлайн.
Так що всім, хто вирішив їхати на Оскар 2021 ще на початку квітня потрібно було кинути всі справи і приїжджати в Лос-Анджелес для проходження 14-денного карантину від коронавірусу. Акторів це, м'яко кажучи, не радувало, оскільки багато номінантів на даний момент знімаються, і подібна перерва загрожує зривом зйомок на місяць.
Церемонія нагородження Оскар 2021 пройде в ніч з 25 на 26 квітня. Трансляцію буде показувати канал ABC.