Оскар 2021 став найбільш провальним за всі роки існування

Оскар 2021 / Getty Images

У ніч на 26 квітня пройшла церемонія нагородження Оскар 2021. Вперше вручення премії Американської кіноакадемії подивилося менше 10 мільйонів глядачів.

Як повідомляє Los Angeles Times, Оскар 2021 подивилося рекордно низька кількість американців - всього 9,85 мільйона.

Показники на 58% менші, ніж у 2020 році. Ще жодного разу аудиторія Оскара не опускалася нижче 10 мільйонів глядачів.

Стівен Собенберг був спеціально запрошений для зйомок шоу, яке скоротили до трьох годин. Організатори вирішили, що скорочення червоної доріжки, і скасування всіх музичних номерів приверне аудиторію.

Але інтерв'ю з зірками не зацікавило глядачів.

Якщо брати до уваги аудиторію від 18 до 49 років, то падіння ще більше – 64,2%.читайте такожОскар 2021-назвали переможців найпрестижнішої кінопремії

До цього головний антирекорд показу на Оскрі був у 2020 році - 23 мільйони людей.

За задумом організаторів шоу, Оскар 2021 пройшов у стилі фільму про фільм, на якому вперше всіх учасників опитували на червоній доріжці і після. Актори, режисери і продюсери давали відверті інтерв'ю з приводу своєї роботи.

Нагадаємо, що організатори Оскара вже кілька років влаштовували скандал з ведучими. На запрошених зірок знаходили компромат у вигляді жартів або висловлювань про ЛГБТ або расизм, і потім після декількох місяців цькування, ті самі залишали пост. У 2021 році зірки самі собі вручали нагороди.