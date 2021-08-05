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Загін самогубців: Місія навиліт - рецензія та огляд фільму Джемса Ганна

Галаджій Олександр

журналіст

5 серпня 2021, 16:25

В Україні з 5 серпня вийшов новий шикарний фільм від Джеймса Ганна - Загін самогубців: Місія навиліт.

Загін Самогубців 2
Загін Самогубців 2 - рецензія / Warner Bros

Довгоочікуваний фільм Джеймса Ганна Загін самогубців: Місія навиліт - друга частина і перезапуск першого фільму, який, на жаль, був провальним.

Джеймс Ганн сам писав сценарій до фільму, і сюжетні лінії тісно переплелися з минулим фільмом, але і також дали можливість "пройти і забути" його невдачі, щоб вивести історію на інший рівень. Перше, що кидається в очі - Ганну вдалося розподілити ролі антигероїв так, що ми не можемо виділити головного героя - у кожного свої історія і сюжет, який має логічний початок і фінал.

Зал хвилююче сприймав кожен новий поворот у фільмі, і з задоволенням прийняв фінал.

Главред відвідав допрем'єрний показ фільму, і готовий поділитися враженнями.

Загін самогубців 2 - сюжет

Новий Загін самогубців зберіг свій сенс, але з іншого боку повністю відрізняється від першого фільму. Початок знайомить нас з героями, серед яких знайомі нам Бумеранг, Харлі Квінн і полковник Флег, але потім все йде абсолютно непередбачено.

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У плани глави проекту Уоллер не входить рятувати суперлиходіїв, і вони відправлені на смертельне завдання. Як і показали в трейлері - деяких персонажів з першого фільму замінили іншими акторами, а інших - переінакшили. Однак все той же Бладспорт, знайомий із полковником Флегом, Харлі Квінн, яка вже встигла втекти від Уоллер, і знову була схоплена - у справі. Особливе місце приділили Миротворцю - зворотному образу Бладспорта, з прямо протилежними моральними цінностями. Зіграв його Джон Сіна, який і з'явиться в серіалі, над яким працюють для HBO Max.читайте такожКосмічний Джем нове покоління - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros

Як завжди, суперлиходіїв обдурили ще на рівні видачі завдання, і у фільмі є кілька моментів, які показують, що місцями показані персонажі - кращі за супергероїв. При невеликій тривалості фільму, нам відкривають історію майже всіх головних героїв крім Короля акули, розкривають подвійну і потрійну інтригу, звинувачують у всьому уряд США, і роблять реверанс у вигляді приголомшливого фіналу з натяком на продовження. До слова - відмінний прийом, яким завжди користуються на Netflix.

Загін самогубців 2: місія навиліт
Загін самогубців 2: місія навиліт-сюжет / Warner Bros

На жаль - велика частина зоряного складу фільму визнала, що втомилася від кінокоміксу, так що, коли буде ще один Загін самогубців - невідомо.

Загін самогубців 2 - гра і спецефекти

DC Films використовували вже звичний ефект з накладанням мультяшності на реальний світ - тільки недавно у всій красі це можна було спостерігати в Космічному Джемі 2. Крім того, не варто забувати про такі "дрібниці", як надсила і спритність персонажів, особливо спритність Харлі Квінн, або про опрацьованих на комп'ютері Ласку і Короля Акулу. Зате глядачі у фільмі в подробицях змогли розглянути "чортового кайдзю", як його назвав співробітник Уоллер з трейлера. Необхідно віддати належне грі акторів - якщо члени Загону самогубців просто насолоджувалися роллю, а іноді відверто приколювалися, то Віола Девіс в ролі Аманди Уоллер повинна була постійно на серйозній міні говорити просто неймовірні речі і погрози, за що актрисі окрема повага.читайте такожНаталі, чарка горілки на столі і російські свині: рецензія на фільм Чорна вдова

Поява Джая Кортні в ролі Капітана Бумеранга в трейлері обнадіяла фанатів коміксів, але гра актора до останнього не видавала шикарного плану Джемса Ганна щодо акторів.

Миротворець і Флег, сюжетні лінії яких щільно переплелися в дуеті відпалювали на тому ж рівні, як і змагання Миротворця і Бладспорта по кількості і способах вбивств.

Загін самогубців 2: місія навиліт
Загін самогубців 2: місія навиліт-актори і ролі / Warner Bros

Сказати про те, що фільм вийшов невдалим не можна ні в якому разі - це той довгоочікуваний тріумф DC Films, як з Диво-жінкою, коли витрачені сили були гідно оцінені фанатами.

Загін самогубців 2 - актори і ролі

  • Марго Роббі - Харлін Квінзель / Харлі Квінн;
  • Ідріс Ельба - Роберт Дюбуа / Бладспорт;
  • Джоел Кіннаман - Рік Флег;
  • Тайка Вайтіті;
  • Віола Девіс - Аманда Уоллер ;
  • Сильвестр Сталлоне - Нэнуэ / Король Акул;
  • Джон Сіна - Крістофер Сміт / Миротворець;
  • Даніела Мелшіор - Щуроловка 2;
  • Хуан Дієго Ботто - Сільвіо Луна;
  • Пітер Капальді - Гай Грівз / Мислитель;
  • Флула Борг - Спис;
  • Девід Дастмалчян - Абнер Крілл / людина-в-горошину;
  • Джай Кортні - Джордж Харкнесс / Капітан Бумеранг;
  • Алісі Брага - Сол Сорія;
  • Піт Девідсон - Річард Хертц / Блекгард;
  • Майкл Рукер - Брайан Дерлин / Савант;
  • Нейтан Філліон - Флойд ТДК Белкін / хлопець-відірви-Руку;
  • Сторм Рід - дочка Дюбуа;
  • Стів Ейджі - Король Акула і Джон Економос: помічник Аманди Уоллер;
  • Дженніфер Холланд - Емілія Харкорт: помічниця Аманди Уоллер;
  • Шон Ганн - Джон Монро / Ласка;
  • Хоакін Косіо - Матео Суарес: помічник Місяця;
  • Хуліо Руїс;
  • Тінаше Кайесе - Фло Кроулі;
  • Мейлін Ин - Монгал-прибулець;

Главред рекомендує до перегляду Загін Самовбивць 2: Місія навиліт у всіх кінотеатрах Укаїни з 5 серпня.

Загін самогубців Warner Bros новини шоу бізнесу DC Comics Галаджій Олександр новини кіно
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