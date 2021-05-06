З'явилися дата виходу, сюжет і фінальний трейлер фільму Тихе місце 2021

Тихе місце 2 / кадр з трейлера

Вийшов фінальний трейлер фільму Джона Красінскі Тихе місце 2, в якому показали, що сиквел не буде просто схожим на перший фільм хоррором. У ньому передбачаються деякі екшн-сцени, а також розширений світ і нові герої - деякі з'являться, щоб загинути, а інші досягнуть фіналу фільму.

Розсекретили остаточну дату виходу фільму Тихе місце 2 в Україні - кінець травня 2021.

Сценаристом і режисером виступить автор першої частини Джон Красінскі, проте зі зрозумілої причини йому вже не вдасться зіграти одну з головних ролей.

Тихе місце 2 - сюжет

У другій частині франшизи сім'я залишає рідний дім і виходить за межі безпечного місця. З перших хвилин фільму головні герої змушені тікати від небезпечних монстрів у пошуках хоч якогось притулку. У той час, коли довіра в світі майже втрачено, сім'я прагне не тільки захистити одне одного, а й знайти надію на життя серед нестерпної навколишньої тиші.

У другому фільмі з'являються інші люди, які вижили, і пристосувалися до нового життя, а також показують нові жахи, пов'язані з прибульцями.

Тихе місце 2 - актори і ролі

Емілі Блант - Евелін Ебботт

Мілісент Сіммондс - Ріган Ебботт

Ноа Джуп - Маркус Ебботт

Кілліан Мерфі - Еммет

Джимон Хонсу

Тихе місце 2 дивитися трейлер фільму:

Нагадаємо, фільм Тихе місце 2 виходить в Україні 27 травня 2021 року.

Як раніше повідомляв Главред, Paramount почала зйомки фільму Тихе місце 3 ще до виходу другого фільму.