З'явилися дата виходу, сюжет і фінальний трейлер фільму Тихе місце 2021

Творці фільму Тихе місце 2 випустили новий трейлер за кілька тижнів до прем'єри стрічки в кіно.
Вийшов фінальний трейлер фільму Джона Красінскі Тихе місце 2, в якому показали, що сиквел не буде просто схожим на перший фільм хоррором. У ньому передбачаються деякі екшн-сцени, а також розширений світ і нові герої - деякі з'являться, щоб загинути, а інші досягнуть фіналу фільму.
Розсекретили остаточну дату виходу фільму Тихе місце 2 в Україні - кінець травня 2021.
Сценаристом і режисером виступить автор першої частини Джон Красінскі, проте зі зрозумілої причини йому вже не вдасться зіграти одну з головних ролей.
Тихе місце 2 - сюжет
У другій частині франшизи сім'я залишає рідний дім і виходить за межі безпечного місця. З перших хвилин фільму головні герої змушені тікати від небезпечних монстрів у пошуках хоч якогось притулку. У той час, коли довіра в світі майже втрачено, сім'я прагне не тільки захистити одне одного, а й знайти надію на життя серед нестерпної навколишньої тиші.
У другому фільмі з'являються інші люди, які вижили, і пристосувалися до нового життя, а також показують нові жахи, пов'язані з прибульцями.
Тихе місце 2 - актори і ролі
- Емілі Блант - Евелін Ебботт
- Мілісент Сіммондс - Ріган Ебботт
- Ноа Джуп - Маркус Ебботт
- Кілліан Мерфі - Еммет
- Джимон Хонсу
Тихе місце 2 дивитися трейлер фільму:
Нагадаємо, фільм Тихе місце 2 виходить в Україні 27 травня 2021 року.
Як раніше повідомляв Главред, Paramount почала зйомки фільму Тихе місце 3 ще до виходу другого фільму.