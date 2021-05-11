З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2

Творці Венома вперше показали повноцінний трейлер сиквела, який розкриває сюжет нової картини.
В Україні Веном 2 виходить 16 червня у всіх кінотеатрах. До головної ролі повертається Том Харді, а Вуді Харрельсон стане його антиподом і головним лиходієм фільму.
У першому офіційному трейлері компанія Sony розкрила основні сюжетні повороти картини - яким був зв'язок Брока і Кессіді, що вчені не позбулися всіх симбіотів, які прибули на Землю в першому фільмі, а також, що герой Харрельсона поступово втрачав розум, поки був у в'язниці.
У трейлері показали у всій красі Карнажа-симбіота противника Венома, але залишили за кадром історію того, як він знайшов собі носителя.
Музику для фільму писав Марко Бертрами, продюсерами виступили Аві Арад, Келлі Марсел, Емі Паскаль і Метт Толмак. Сценарій писали Келлі Марсел і Том Харді. Режисер фільму - Енді Серкіс.
Веном 2 - актори і ролі
- Том Харді - Едді Брок / Веном;
- Вуді Харрельсон - Клетус Кессіді / Карнаж;
- Мішель Вільямс - Енн Вейинг;
- Рейд Скотт - Ден Льюїс-бойфренд Енн;
- Наомі Харріс - Френсіс Баррісон / Шрайк (Вереск);
- Стівен Грем;
- Шон Делані;
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Веном 2: Карнаж - дивитися трейлер українською мовою:
Нагадаємо, що фільм Веном 2 переносився через коронавірус в 2020 році.
Веном 2: Карнаж є одним з найбільш очікуваних фільмів 2021 року.