З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2

Веном 2 / кадр з трейлера

В Україні Веном 2 виходить 16 червня у всіх кінотеатрах. До головної ролі повертається Том Харді, а Вуді Харрельсон стане його антиподом і головним лиходієм фільму.

У першому офіційному трейлері компанія Sony розкрила основні сюжетні повороти картини - яким був зв'язок Брока і Кессіді, що вчені не позбулися всіх симбіотів, які прибули на Землю в першому фільмі, а також, що герой Харрельсона поступово втрачав розум, поки був у в'язниці.

У трейлері показали у всій красі Карнажа-симбіота противника Венома, але залишили за кадром історію того, як він знайшов собі носителя.

Музику для фільму писав Марко Бертрами, продюсерами виступили Аві Арад, Келлі Марсел, Емі Паскаль і Метт Толмак. Сценарій писали Келлі Марсел і Том Харді. Режисер фільму - Енді Серкіс.

Веном 2 - актори і ролі

Том Харді - Едді Брок / Веном;

Вуді Харрельсон - Клетус Кессіді / Карнаж;

Мішель Вільямс - Енн Вейинг;

Рейд Скотт - Ден Льюїс-бойфренд Енн;

Наомі Харріс - Френсіс Баррісон / Шрайк (Вереск);

Стівен Грем;

Шон Делані;

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Веном 2: Карнаж - дивитися трейлер українською мовою:

Нагадаємо, що фільм Веном 2 переносився через коронавірус в 2020 році.

Веном 2: Карнаж є одним з найбільш очікуваних фільмів 2021 року.