З'явилися перший кадр і дата виходу серіалу Володарь кілець від Amazon

Телестудія Amazon Studies розсекретила нові дані про довгоочікувану екранізацію Володаря кілець.
Amazon Studios визначилися з датою виходу першого сезону серіалу Володар кілець, яким вони інтригують вже не один рік.
Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу. У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів.
Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Мак-Кей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Режисер Уейн Че Йіп, який працював над Доктором Хто, Проповідником і Фатальним патрулем, знімає чотири епізоди для нового Володаря кілець.
У Twitter з'явився перший кадр серіалу і дата виходу.
"2 вересня 2022 року нова подорож розпочнеться", - повідомили творці серіалу.
Володар кілець 2022 - актори
- Джозеф Моул;
- Маркелла Кавено;
- Ема Горват;
- Чарлі Вікерс;
- Деніел Вейман;
- Ісмаель Крус Кордова;
- Морфидд Кларк;
- Назанін Бониади;
- Овейн Артур;
- Софія Номвете;
- Меган Річардс;
- Ділан Сміт;
- Том Бадж;
- Тайро Магафидин;
- Морфідд Кларк та інші.
Володар кілець 2020 - сюжет
Сюжет серіалу Володар кілець почнеться у відносно спокійну епоху (не уточнюється в які роки) і розповість про групу героїв, як знайомих глядачам, так і нових, які будуть протистояти злу, що повертається в Середзем'я.
Від найтемніших глибин Туманних (Сутінкових) гір до лісів величної столиці ельфійського Королівства Ліндон,острівного Королівства Нуменор, яке захоплює дух, і найвіддаленіших куточків землі - розташовані там держави і живуть там персонажі створять спадщину, яка буде жити ще довгі роки.
Зйомки першого сезону серіалу по Володарю кілець почалися в Новій Зеландії в лютому 2020 року, але були перенесені через коронавірус.