З'явилися перший кадр і дата виходу серіалу Володарь кілець від Amazon

Володар кілець 2022 / Twitter

Amazon Studios визначилися з датою виходу першого сезону серіалу Володар кілець, яким вони інтригують вже не один рік.

Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу. У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів.

Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Мак-Кей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Режисер Уейн Че Йіп, який працював над Доктором Хто, Проповідником і Фатальним патрулем, знімає чотири епізоди для нового Володаря кілець.

У Twitter з'явився перший кадр серіалу і дата виходу.

"2 вересня 2022 року нова подорож розпочнеться", - повідомили творці серіалу.

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Володар кілець 2022 - актори

Джозеф Моул;

Маркелла Кавено;

Ема Горват;

Чарлі Вікерс;

Деніел Вейман;

Ісмаель Крус Кордова;

Морфидд Кларк;

Назанін Бониади;

Овейн Артур;

Софія Номвете;

Меган Річардс;

Ділан Сміт;

Том Бадж;

Тайро Магафидин;

Морфідд Кларк та інші.

Сюжет серіалу Володар кілець почнеться у відносно спокійну епоху (не уточнюється в які роки) і розповість про групу героїв, як знайомих глядачам, так і нових, які будуть протистояти злу, що повертається в Середзем'я.

Від найтемніших глибин Туманних (Сутінкових) гір до лісів величної столиці ельфійського Королівства Ліндон,острівного Королівства Нуменор, яке захоплює дух, і найвіддаленіших куточків землі - розташовані там держави і живуть там персонажі створять спадщину, яка буде жити ще довгі роки.

Зйомки першого сезону серіалу по Володарю кілець почалися в Новій Зеландії в лютому 2020 року, але були перенесені через коронавірус.