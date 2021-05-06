З'явилися подробиці зйомок фільму про темношкірого Супермена за коміксами

Супермен / screenshot DC Comics

Для зйомок нового фільму про Супермена збираються наймати темношкірого режисера, А Джей Джей Абрамс не буде займатися зйомками безпосередньо.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Джей Джей Абрамс обмежиться тільки продюсерською роботою.

Сценарій Супермена Коутса з'явиться не раніше середини грудня цього року, але в звіті THR стверджується, що події фільму буде відбуватися за межами решти розширеного всесвіту DC, де знімаються фільми про Лігу справедливості, Чудо-жінку, флеш і Шазама. Ходили чутки, що Майкл Б. Джордан зіграє для Warner Bros. наступного Супермена, але актор нещодавно спростував заяву.

Список потенційних режисерів кінокоміксу частково перетинається з Marvel, яка зараз шукає постановника нового Блейда. У їх числі Стівен Кейпл-молодший, Джей Ді Діллард, Реджина Кінг і Шака Кінг.

Також стало відомо, що на тлі створення Супермена Marvel відклала виробництво Блейда до 2022-го.

Як зазначають інсайдери, фільм не буде прив'язаний до кіновсесвіту DC. При цьому за основу хочуть взяти класичні комікси про Супермена, а сюжет картини може розвернутися в 20 столітті — Це лише один з варіантів.

Нагадаємо, що з березня стало відомо, що готується фільм про темношкірого Супермена, але імена акторів або творців не називалися.