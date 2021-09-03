З'явився список саундтреків до фільму Дюна 2021 Дені Вільньова

На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Warner Bros. 2021.
Канал WaterTower Music в Youtube опублікував список усіх саундтреків фільму Дюна 2021 Дені Вільньова.
Такде список саундтреків з'явився на Офіційних музичних стрімінгових сервісах. The Dune Sketchbook Ханса Циммера приурочений до Венеціанської прем'єри Дюни Дені Вільнева.
До платівки увійшли розширені версії деяких ембієнт-треків з саундтреку картини. Є навіть кілька композицій довжиною в 15-18 хвилин.
Є кілька версій добірки - окремими треками і один великий файл тривалістю 104 хвилини.
Дюна 2021 - усі відомі саундтреки фільму
- Song of the Sisters
- I See You in My Dreams
- House Atreides
- The Shortening of the Way
- Paul's Dream
- Moon over Caladan
- Shai-hulud
- Mind-killer
- Grains of Sand
Поки що це не повний список, нові пісні вийдуть через пару днів після прем'єри.
Оригінальний саундтрек Дюни 2021 вийде 17 вересня, а 22 жовтня - альбом до артбуку The Art and Soul of Dune теж за авторством Ханса Циммера.
Нагадаємо, фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж у США та в інших країнах.