З'явився список саундтреків до фільму Дюна 2021 Дені Вільньова

Дюна 2021 - саундтреки / Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

Канал WaterTower Music в Youtube опублікував список усіх саундтреків фільму Дюна 2021 Дені Вільньова.

Такде список саундтреків з'явився на Офіційних музичних стрімінгових сервісах. The Dune Sketchbook Ханса Циммера приурочений до Венеціанської прем'єри Дюни Дені Вільнева.

До платівки увійшли розширені версії деяких ембієнт-треків з саундтреку картини. Є навіть кілька композицій довжиною в 15-18 хвилин.

Є кілька версій добірки - окремими треками і один великий файл тривалістю 104 хвилини.

Дюна 2021 - усі відомі саундтреки фільму

Song of the Sisters

I See You in My Dreams

House Atreides

The Shortening of the Way

Paul's Dream

Moon over Caladan

Shai-hulud

Mind-killer

Grains of Sand

Поки що це не повний список, нові пісні вийдуть через пару днів після прем'єри.

Оригінальний саундтрек Дюни 2021 вийде 17 вересня, а 22 жовтня - альбом до артбуку The Art and Soul of Dune теж за авторством Ханса Циммера.

Нагадаємо, фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж у США та в інших країнах.