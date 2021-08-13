Прем'єра фільму Веном 2 знову перемістилася на тлі коронавірусу

Веном / Кадр з трейлера

Незважаючи на всі зусилля Голлівуду, Дельта штам COVID-19 почав змінювати недавні плани і обнуляти досягнення кіноіндустрії за останні півроку. Враховуючи непростий кінематографічний ландшафт, Sony Pictures перенесла дату релізу картини в США з 24 вересня на 15 Жовтня.

Як повідомляє Variety, затримка сталася у зв'язку з різким поширенням штаму коронавірусу Дельта в країні.

У США добова кількість нових хворих Covid - 19 за півроку знову побила рекорд - позитивний тест на коронавірус отримали понад 100 тисяч осіб.

Чи вплине ситуація на дати виходу фільмів Шан-Чі і Не час вмирати, реліз яких повинен відбутися 3 вересня і 8 жовтня відповідно, невідомо.

Веном 2: Карнаж повинен був вийти в український прокат 16 вересня, але коли конкретно його випустять з урахуванням затримки в США, неясно.

Сиквел Венома з підзаголовком Хай буде Карнаж розповість про протистояння Едді Брока і психопата Клетуса Кеседі, поява якого тизерили в кінці першої частини. Також у фільмі з'явиться коханку Карнажа - Вереск, яку зіграла Наомі Харріс.

Раніше показали перший трейлер фільму Веном-2.