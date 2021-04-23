Рассел Кроу зіграв Зевса в четвертому Торі і розсекретив сюжет

Тор 4-сюжет / кадр з фільму Месники: фінал

Знаменитий американський актор Рассел Кроу розповів, кого зіграє в майбутньому фільмі Тор 4, і розкрив частину сюжету з Крістіаном Бейлом своїм зізнанням.

Рассел Кроу розсекретив сюжет під час подкасту Joy Breakfast with The Murphys.

Він обмовився, що їздить на роботу на велосипеді, і скоро останній день його зйомок в якості Зевса.

"Я сяду на свій велосипед. Я поїду на студію Disney і Fox, і близько 9:15 стану Зевсом! Це для Тора. Це буде мій останній день в якості Зевса, і я проведу його як слід!",- сказав він

Зевс вперше з'явився в коміксах Marvel в 1949 році. Ця версія олімпійського бога почасти схожа на ту, що фігурує в давньогрецьких міфах-він очолює свій пантеон, володіє нелюдською силою і здатний управляти блискавками - коротше, грецький Тор.

За тією інформацією, що вже розкрита творцями фільму, фанати вирішили, що Зевс стане однією з жертв головного лиходія - Горра вбивці богів, якого у фільмі зіграє Крістіан Бейл.

Така сюжетна лінія є в коміксах. Коли Тор присвятив своє життя боротьбі з вбивцею богів. Він отримав свої космічні сили, коли трагічно загинула його сім'я, і він вирішив знищити всіх богів у всіх світах, бо вони все одно не допомагають звичайним смертним.

Нагадаємо, що четверту частину Тора: любов і грім знімає постановник Рагнарека Тайка Вайтіті.

Кріс Хемсворт зіграє Тора, Наталі Портман повернеться до образу Джейн Фостер з силами Тора.

У прокат картину планують випустити в травні 2022-го.

Перед початком зйомок Тора-4 в Австралії засвітився Мет Деймон.