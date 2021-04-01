Реліз Resident Evil 2021 знову перенесли

Стрічка по Resident Evil, яка повинна була вийти цієї осені, тепер вийде набагато пізніше.
Фільм Resident Evil: Welcome to Raccoon City, який знімав режисер Йоханнес Робертс не вийде вчасно - його перенесли на три місяці.
Як повідомляє Deadline, цей крок став результатом того, що Дісней вирішив випустити Шан-Чи і Легенду про десять кілець до Дня праці.
До цього новий Обитель зла планували показати 3 вересня.
Фільм, який отримав назву Welcome to Raccoon City (Ласкаво просимо в Раккун-Сіті) стане екранізацією перших двох ігор серії, а його дії розгорнуться в особняку Спенсера і поліцейській дільниці Раккун-Сіті.
Він не буде перетинатися зі стрічками за участю Мілли Йовович, і більше полоскоче самолюбство фанатів гри.
Головні ролі в новій Обителі зла виконали Кая Скоделаріо (Клер Редфілд), Роббі Амелл (Кріс Редфілд), Еван Джогіа (Леон Кеннеді), Ханна Джой-Кеймен (Джилл Валентайн), Том Хоппер (Альберт Вескер) та інші.
Кіновсесвіт Оселя зла - що відомо
- Нагадаємо, зйомки фільму закінчилися перед Новим Роком 2021.
- Як раніше повідомляв Главред, по основному задумі фільм Робертса планувалося починати знімати на початку 2020 року, але зйомки перенесли через коронавірус.
- По всесвіту Оселя Зла вийде ще й два серіали-про сестер Вескера і серіал від Netflix,