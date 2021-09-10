Серіал Бачити з Джесоном Момоа побив рекорд переглядів

Джейсон Момоа / Getty Images

Другий сезон серіалу Бачити вийшов на Apple TV + 27 серпня. За два тижні він зробив серіал найпопулярнішим на стриммінгу.

Як повідомляє Deadline, серіал Бачити набрав найбільше переглядів на стрімінговій платформі Apple TV+.

Як завжди, точні дані рейтингів потокової передачі недоступні, але, за наявними даними, кількість переглядів 2-го сезону Бачити за перші два тижні зросло майже на 30% порівняно з тим же періодом 1-го сезону в США.

Однак, оскільки Apple тримає в секреті кількість передплатників на свої послуги, неясно, як розширився всесвіт Apple TV+ з 1 листопада 2019 року, коли була запущена послуга, і 27 серпня 2021 року, коли був випущений другий сезон бачити в більш ніж 100 країнах.читайте такожТворці Матриці Воскресіння нарешті показали повноцінний трейлер

Головну роль в серіалі бачити виконує Джейсон Момоа, у другому сезоні до проекту приєднався актор Дейв Батіста.

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Сюжет серіалу бачити обертається навколо людей майбутнього, які за багато років через стан навколишнього середовища втратили можливість бачити. Вони звикли жити і добувати їжу без очей, але в одному племені у героя Джейсона Момоа народжуються діти, які можуть бачити. Це розбурхує всі навколишні племена, які відкривають полювання на малюків.

Серіал Бачити створений і написаний Стівеном Найтом, виконавчим продюсером разом з Френсісом Лоуренсом, Пітером Черніном, Дженно Топпінгом, Джимом Роу і Джонатаном Троппером, який також виступає в ролі шоураннера. Продюсують серіал - Chernin Entertainment і Endeavour Content.