Шан-Чі та легенда десяти кілець - рецензія та огляд фільму з оновленого Кіновсесвіту Marvel

Шан Чі та легенда десяти кілець - рецензія та огляд / Disney

25-тий фільм Кіновсесвіту Marvel Шан Чі та легенда десяти кілець вийшов на екрани 2 вересня. Цей фільм готує глядачів до переходу до наступного етапу Кім, і просто "горить" від відсилань і пасхалок для фанатів Marvel. Частково фільм знятий англійською, частково китайською мовою з субтитрами.

Дестін Деніел Креттон і Дейв Каллен ввели в сюжет героя Мандарина - Веньву, який офіційно тепер буде батьком Шан-Чі і замінює канонічного Фу Мальчу, на якого компанія втратила авторські права.

Фільм захоплює, а те, що над ним працював оператор з Матриці дає про себе знати - помітні фірмові "штучки".

Розповідаємо, чим порадували Disney в новому фільмі, і навіщо йти на нього в кінотеатр.

Шан Чі та легенда десяти кілець - сюжет

Історію Шан-Чі адаптували під КІМ - події фільму проходять після Війни нескінченності, але до другої частини Доктора Стренджа, і, до або під час подій серіалу Сокіл і Зимовий Солдат. На це прямо вказують діалоги героїв, а також сцена після титрів Шан Чі та легенда десяти кілець - в ній з'являються Капітан Марвел і Брюс Беннер не в образі Халка, але все ще з травмованою рукою.читайте такожНаталі, чарка горілки на столі і російські свині: рецензія на фільм Чорна вдова

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Шан-Чі і його сестра Сялінь-діти безсмертного володаря десяти кілець Веньву і Цзянь Лі з паралельного світу (тієї ж Шан грі Ли). Колись Веньву знайшов містичні кільця, які надали йому незламності, магічну міць і довголіття. Він розпорядився ними не для добра а для сотень років завоювань і множення своєї влади. В результаті, у наші дні йому підпорядковується Армія десяти кілець - щось на зразок Ліги тіней з всесвіту DC. Їх база загублена в горах в Китаї, але вплив його поширився на весь світ.

Шан Чі та легенда десяти кілець - сюжет / Disney

В кінці ХХ століття Веньву спробував захопити край Цзянь Лі, але вона була такою майстерною в бою і безстрашною, що він закохався, зняв свої кільця, відійшов від справ, і хотів постаріти і померти з коханою і дітьми. Але дружину вбили недобиті вороги, і убитий горем Веньву знову взявся за старе - він хотів помститися. Але його діти не витримали і втекли - спочатку Шан-Чі, а потім і Сялінь. Поки божевільний батько не знайшов їх, і не повідомив, що таємничий голос нашіптує йому, що дружина ще жива.

Однак, виявляється, що його розумом заволоділа потойбічна істота, яка спробувала вирватися на свободу з ув'язнення і поневолити наш світ. Шан-Чі з сестрою знаходять своє коріння, навчаються у народу матері і у важкому бою разом з людьми батька перемагають. Але втрати неймовірні - Веньву загинув, його місце зайняла Сялінь, а Шан-Чі приєднався до Месників.

Шан Чі та легенда десяти кілець - гра і спецефекти

Шан Чі та легенда десяти кілець - спецефекти / Disney

Відзначимо, що Веньву, як синтетичний персонаж - один з рідкісних антигероїв або лиходіїв, які отримали адекватну мотивацію своїх вчинків, цілі в житті, і взагалі були розкриті. Актор Тоні Люн, який отрима роль, відмінно зіграв її, і Веньву з його гільдією вбивць і манією влади виглядає як людина думаюча, освічена і адекватна на відміну від типових суперлиходіїв попередніх фільмів, і навіть на відміну від Таноса. Його мотивація врятувати дружину і часткове помутніння розуму на цьому грунті виглядають реально. Актори непогано відіграли свої ролі, і особливо варто відзначити танем Сіму Лю і Аквафіни, які зображують "френдзону" з кумедними історіями, жартами і легендарним виконанням "готелю Калфорнія" під караоке.

Окреме місце варто приділити спецефектам - їх багато, над ними працювало дуже багато студій, аніматорів і дизайнерів. При цьому, фільм є сенс дивитися в Imax або 3-Д, бо увагу приділяли не тільки монстрам і використанню сили кілець - кожна крапля води, кожна травинка, дерево і політ листа були тонко опрацьовані. Так що дивитися на великому екрані - просто задоволення.

Шан Чі та легенда десяти кілець - актори і ролі / Disney

Також варто відзначити, що Шан Чі та легенда десяти кілець готували максимально обережно і нейтрально - фільм дійсно підійде тим, хто не дивився жодного з попередніх 24 фільмів Marvel, бо розповідає майже самостійну історію. З іншого боку - творці були занадто обережними, і не стали робити акцентів на чомусь в сюжеті - якщо не дивитися на сцени після титрів, то Шан - Чі і легенда десяти кілець - самостійний фільм, який не вимагає продовження або зв'язку з будь-яким кіновсесвітом.

Шан Чі та легенда десяти кілець - актори і ролі

Сіму Лю - Шан-Чі;

Джейден Тяньі Чжанг - молодий Шан-Чі;

Аквафина - Кеті;

Меньєр Чжан - Сялін: кинута сестра Шан-Чі і дочка Веньву;

Хармоні Хі - молода Сялин;

Фала Ченьгіеп - Цзян Лі: Дружина Веньву і мати Шан-Чі і Сялін;

Флоріан Мунтяну - Бритвений кулак;

Бенедикт Вонг - Вонг: майстер містичних мистецтв і соратник Стренджа;

Мішель Йео - Цзян Нань;

Тоні Люн - Веньву / Мандарин;

Джейд Сюй - Чорна Вдова (Чорна Вдова 2021);

Бен Кінгслі - Тревор Слеттері;

Ронні Чієн - Джон-Джон;

Даллас Лью - Руйхуа;

Зак Черрі- Кьов - торговець коміксами з Людини павука;

Марк Руффало - Брюс Баннер/Халк (камео);

Брі Ларсон - Керол Денверс / Капітан Марвел (камео);

Тім Рот - Мерзота (камео).

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Фільм Шан Чі та легенда десяти кілець вийшла у всіх кінотеатрах України з 2 вересня 2021.

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