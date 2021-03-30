Сильвестр Сталлоне збирається зняти серіал-приквел про Роккі Бальбоа

Сильвестр Сталлоне / Reuters

Сльвестр Сталлоне опублікував чорновий варіант свого бачення проекту і сюжетні моменти нового проекту.

За словами Сталлоне, він хоче зняти приквел-серіал Роккі, де він зможе розповісти про юність героя і його дорослішання в 60-х.

Актор і продюсер відзначив важливість серіалу і моменти, які він би хотів там показати — на зразок висадки на Місяць, холодної війни, конфлікту у В'єтнамі і розвитку феміністського руху.

Сталлоне зазначив, що почав свій ранок з написання сценарію, і що його з його точки зору серіал на 2 сезони по 10 серій буде ідеальним для відображення всього цього.

Сталлоне оголосив, що серіал повинен показати, як Роккі перетворюється на переможця з депресивної спустошеної людини. Сталлоне не уточнив, який актор міг би виконати роль молодого боксера - по суті, замінити самого генія.

Перший фільм Роккі вийшов в 1976 році - сценарій спортивної драми написав сам Сталлоне. У результаті була сформована франшиза ще з чотирьох фільмів, а в 2015-му відбувся реліз спін-оффу Крід: Спадщина Роккі з Майклом Б.Джорданом в головній ролі.

Нагадаємо, що в той час, поки одні серіали готуються до зйомок або випуску, інші серіали закриваються після важких зйомок на карантині. Канал Starz закрив серіал Американські боги після третього сезону незабаром після того, як вийшла фінальна серія.