Творець Ходячих мерців зніме фільм про Дракулу для Universal

Дракула / кадр з серіалу Netflix

Кріс Маккей і Роберт Кіркман домовляються зі студією Universal, щоб екранізувати історію найвідомішого помічника Дракули Брема Стокера.

Як повідомляє Deadline, вони готуються знімати фільм жахів, що переосмислює всесвіт монстрів. Поки що фільм не отримав назви-робоче ім'я "Ренфілд".

У новому проекті мова піде про прислужника графа Дракули з роману Брема Стокера.

Партнер Маккея з виробництва Саманта Нісенбойм приєднається до проекту в якості виконавчого продюсера.

Райан Рідлі написав сценарій. Продюсувати фільм буде знімальна група Skybound Entertainment, до якої увійдуть Кіркман, Девід Алперт, Брайан Ферст і Шон Ферст.

Поки що невідомо, який буде сюжет нового фільму, і чи буде він мати відношення до Dark Universe.

У книзі Ренфілд згадувався лише в парі епізодів книги - це пацієнт в лікарні для душевнохворих, який постраждав від впливу Дракули. Згадувалося, що він збожеволів і їв мух і павуків.

Більш детально у долі Ренфілда підійшли ВВС і Нетфлікс - в серіалі Дракула, близько чверті серіалу займає історія молодої людини, якого Дракула обманом полонив і перетворив на вампіра.

Як раніше повідомляв Главред, у США знімають фільм Іронія долі, події якого проходили б в Нью-Йорку в Різдво.