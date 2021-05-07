Творці Форсажу 9 показали невдалі дублі з вибухами авто

Він Дізель / кадр з кф Форсаж

Новий 9 фільм із серії Форсаж виходить в Україні наприкінці травня. Ще до виходу, кінокомпанія показала відео зі зйомками трюків з фільму - вибухами, розбиванням авто та іншими небезпечними сценами.

Фільм Форсаж 9 розповість про протистояння Домініка Торетто і його нової команди найнесподіванішому ворогові - виявляється, крім сестри Мії у нього ще є брат - той ще злочинець світового масштабу.

Цього разу "розборки" між братами розтягнутися на кілька міст, а для спецефектів придумали нові "примочки".

Режисером Форсажу 9 став Джастін Лін, який до цього зняв чотири частини серії: третю, четверту, п'яту і шосту.

Джон Сіна зіграє "молодшого братика" Торетто, до ролей повернуться Мішель Родрігес, Тайрон Гіббсон, Кріс Бріджес і Джорджана Брюстер. Наталі Еммануель приєдналася до команди з останнього фільму, а Сон Кан зіграє Хана.

Нагадаємо, Форсаж 9 виходить на екрани 20 травня 2021 року.

Відео з невдалими дублями вибухів на зйомках Форсажу 9 доступно за посиланням.