Творці Матриці Воскресіння нарешті показали повноцінний трейлер

Матриця 4 / кадр з трейлера

На офіційному сайті франшизи Матриця, кіностудія Warner Bros. нарешті показала повноцінний трейлер фільму Матриця: Воскресіння.

Режисер Лана Вачовскі представляє довгоочікуваний четвертий фільм революційної франшизи, яка змінила жанр. У новому фільмі возз'єдналися оригінальні зірки трилогії Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс на старих ролях, які вони зробили знаменитими, - Нео і Трініті.

Матриця Воскресіння - список акторів

Кіану Рівз,

Керрі-Енн Мосс,

Ях'я Абдул-Матін II,

Джессіка Хенвик,

Джонатан Грофф,

Ніл Патрік Харріс,

Пріянка Чопра Джонас,

Крістіна Річчі,

Тельма Хопкінс,

Ерендіра Ібарра,

Тобі Онвумер,

Макс Римельт,

Брайан Дж. Сміт,

Джада Пінкетт Сміт.

Матриця Воскресіння-сюжет

У трейлері нам показали, що Нео знову в Матриці, і починає це усвідомлювати - психотерапевт годує його "синіми таблетками", але потім Обраний випадково отримує "червону таблетку", і йому пояснюють, що насправді відбувається.

Нео кидається в боротьбу з комп'ютерами, як у перших трьох частинах.

Лана Вачовскі зняла фільм за сценарієм Вачовскі, Девіда Мітчелла і Олександра Хемона. Продюсерами фільму виступили Грант Хілл, Джеймс МакТейг і Лана Вачовскі.

Реклама

Виконавчими продюсерами виступили Гаррет Грант, Террі Нідхем, Майкл Салвен, Джессі Ерман і Брюс Берман.

Її сестра Ліллі не стала брати участь у зйомках - їй не сподобалася ідея фільму.

Матриця Воскресіння дивитися онлайн трейлер:

Фільм Матриця: Воскресіння виходить 23 грудня 2021.