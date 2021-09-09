Творці Матриці Воскресіння нарешті показали повноцінний трейлер

Після інтерактивного тизера вийшов трейлер 4 фільму Матриця.
На офіційному сайті франшизи Матриця, кіностудія Warner Bros. нарешті показала повноцінний трейлер фільму Матриця: Воскресіння.
Режисер Лана Вачовскі представляє довгоочікуваний четвертий фільм революційної франшизи, яка змінила жанр. У новому фільмі возз'єдналися оригінальні зірки трилогії Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс на старих ролях, які вони зробили знаменитими, - Нео і Трініті.
Матриця Воскресіння - список акторів
- Кіану Рівз,
- Керрі-Енн Мосс,
- Ях'я Абдул-Матін II,
- Джессіка Хенвик,
- Джонатан Грофф,
- Ніл Патрік Харріс,
- Пріянка Чопра Джонас,
- Крістіна Річчі,
- Тельма Хопкінс,
- Ерендіра Ібарра,
- Тобі Онвумер,
- Макс Римельт,
- Брайан Дж. Сміт,
- Джада Пінкетт Сміт.
Матриця Воскресіння-сюжет
У трейлері нам показали, що Нео знову в Матриці, і починає це усвідомлювати - психотерапевт годує його "синіми таблетками", але потім Обраний випадково отримує "червону таблетку", і йому пояснюють, що насправді відбувається.
Нео кидається в боротьбу з комп'ютерами, як у перших трьох частинах.
Лана Вачовскі зняла фільм за сценарієм Вачовскі, Девіда Мітчелла і Олександра Хемона. Продюсерами фільму виступили Грант Хілл, Джеймс МакТейг і Лана Вачовскі.
Виконавчими продюсерами виступили Гаррет Грант, Террі Нідхем, Майкл Салвен, Джессі Ерман і Брюс Берман.
Її сестра Ліллі не стала брати участь у зйомках - їй не сподобалася ідея фільму.
Матриця Воскресіння дивитися онлайн трейлер:
Фільм Матриця: Воскресіння виходить 23 грудня 2021.