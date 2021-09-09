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Творці Матриці Воскресіння нарешті показали повноцінний трейлер

9 вересня 2021, 16:17

Після інтерактивного тизера вийшов трейлер 4 фільму Матриця.

Матриця 4
Матриця 4 / кадр з трейлера

На офіційному сайті франшизи Матриця, кіностудія Warner Bros. нарешті показала повноцінний трейлер фільму Матриця: Воскресіння.

Режисер Лана Вачовскі представляє довгоочікуваний четвертий фільм революційної франшизи, яка змінила жанр. У новому фільмі возз'єдналися оригінальні зірки трилогії Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс на старих ролях, які вони зробили знаменитими, - Нео і Трініті.

Матриця Воскресіння - список акторів

  • Кіану Рівз,
  • Керрі-Енн Мосс,
  • Ях'я Абдул-Матін II,
  • Джессіка Хенвик,
  • Джонатан Грофф,
  • Ніл Патрік Харріс,
  • Пріянка Чопра Джонас,
  • Крістіна Річчі,
  • Тельма Хопкінс,
  • Ерендіра Ібарра,
  • Тобі Онвумер,
  • Макс Римельт,
  • Брайан Дж. Сміт,
  • Джада Пінкетт Сміт.

Матриця Воскресіння-сюжет

У трейлері нам показали, що Нео знову в Матриці, і починає це усвідомлювати - психотерапевт годує його "синіми таблетками", але потім Обраний випадково отримує "червону таблетку", і йому пояснюють, що насправді відбувається.

Нео кидається в боротьбу з комп'ютерами, як у перших трьох частинах.

Лана Вачовскі зняла фільм за сценарієм Вачовскі, Девіда Мітчелла і Олександра Хемона. Продюсерами фільму виступили Грант Хілл, Джеймс МакТейг і Лана Вачовскі.

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Виконавчими продюсерами виступили Гаррет Грант, Террі Нідхем, Майкл Салвен, Джессі Ерман і Брюс Берман.

Її сестра Ліллі не стала брати участь у зйомках - їй не сподобалася ідея фільму.

Матриця Воскресіння дивитися онлайн трейлер:

Фільм Матриця: Воскресіння виходить 23 грудня 2021.

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