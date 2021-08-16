Стало відомо, хто зіграє Лестала в серіалі Інтерв'ю з вампіром 2022

Сем Рід / Getty Images

Серіал Інтерв'ю з вампіром - перша частина саги Енн Райс, в якій вона розповідаємо багатовікову історію вампірів, підлаштовану під сучасний час. Дуже багато її ідей запозичили творці історій про вампірів в кіно, серіалах і навіть книгах за останні майже 50 років.

Як повідомляє Variety, австралійський актор Сем Рід виконає роль Лестата, який, власне, пов'язує більшу частину книг саги.

Сюжет Інтерв'ю з вампіром - історія друга і любові Лестала - французького дворянина Луї. За сюжетом, він дав інтерв'ю про своє життя, і по ньому випустили малобюджетну книгу. У ній розповідь йде від першої особи, і Луї розповідає про "вампірське життя" після знайомства з Лестатом.

Компанія AMC придбала права на кіноадаптацію всієї книжкової серії. У зв'язку з цим автор Variety зробив припущення, що Інтерв'ю з вампіром - це тільки перший сезон антології, яку можуть екранізувати за книгами Райс в разі успіху.

Тому Сема Ріда можуть взяти на довгострокову перспективу. На даний момент канал повністю сфокусований на одному серіалі.

Режисер перших двох епізодів - Алан Тейлор, постановник Тора 2 і Термінатора: Генезис. Шоураннером і сценаристом проекту став Ролін Джонс, який раніше працював над Тим, хто виганяє диявола.

Сама письменниця Енн Райс візьме участь у створенні шоу, ставши його продюсером. Виробництво почнеться в кінці 2021 року. Перший сезон повинен вийти в 2022 році.