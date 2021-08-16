УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Кіно та серіали

Стало відомо, хто зіграє Лестала в серіалі Інтерв'ю з вампіром 2022

16 серпня 2021, 17:05

Телеканал АМС назвав ім'я виконавця одної із головних ролей нового серіалу.

Сем Рід
Сем Рід / Getty Images

Серіал Інтерв'ю з вампіром - перша частина саги Енн Райс, в якій вона розповідаємо багатовікову історію вампірів, підлаштовану під сучасний час. Дуже багато її ідей запозичили творці історій про вампірів в кіно, серіалах і навіть книгах за останні майже 50 років.

Як повідомляє Variety, австралійський актор Сем Рід виконає роль Лестата, який, власне, пов'язує більшу частину книг саги.

Сюжет Інтерв'ю з вампіром - історія друга і любові Лестала - французького дворянина Луї. За сюжетом, він дав інтерв'ю про своє життя, і по ньому випустили малобюджетну книгу. У ній розповідь йде від першої особи, і Луї розповідає про "вампірське життя" після знайомства з Лестатом.

Компанія AMC придбала права на кіноадаптацію всієї книжкової серії. У зв'язку з цим автор Variety зробив припущення, що Інтерв'ю з вампіром - це тільки перший сезон антології, яку можуть екранізувати за книгами Райс в разі успіху.

Тому Сема Ріда можуть взяти на довгострокову перспективу. На даний момент канал повністю сфокусований на одному серіалі.

Режисер перших двох епізодів - Алан Тейлор, постановник Тора 2 і Термінатора: Генезис. Шоураннером і сценаристом проекту став Ролін Джонс, який раніше працював над Тим, хто виганяє диявола.

Сама письменниця Енн Райс візьме участь у створенні шоу, ставши його продюсером. Виробництво почнеться в кінці 2021 року. Перший сезон повинен вийти в 2022 році.

viber
серіали новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Преображення Господнє 2021: сердечні привітання, картинки і листівкиПреображення Господнє 2021: сердечні привітання, картинки і листівки Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокусиГороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокуси Прикмети на 19 серпня: що не можна робити на Яблучний Спас 2021Прикмети на 19 серпня: що не можна робити на Яблучний Спас 2021 Прикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Таліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітейТаліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітей

Останні новини

14:25

Влаштувала гарем: мешканка Волині тримала в рабстві трьох чоловіків

14:18

Група 1+1 media встановила рекорд телеперегляду літа 2021

14:14

Україна завдає удару по Північному потоку-2: Київ готує платформу проти трубопроводу Газпрому Відео

13:59

У День Незалежності Україну накриють зливи з грозами: синоптик розповіла, які області заллє Відео

13:19

Маск створює людиноподібного робота Tesla Bot: всі подробиці, відео

Реклама
12:59

Вожатий в таборі спокушав 10-річну дівчинку і знімав порно: подробиці скандалу в Бердянську

12:27

Брітні Спірс звинуватили в побитті домробітниці - з'явилася реакція від співачки

12:21

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

12:20

Рятують серце і судини: які горіхи найкорисніші і кому вони йдуть на шкоду Відео

12:20

У Києві загубився 2-метровий удав Антоша: людей не боїться, їв два тижні тому

12:18

COVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат в Дія Відео

12:15

Катерина Осадча розчулила Мережу фото з новонародженим сином у пологовому будинку

11:58

Моторошна ДТП c пожежею на Запоріжжі: загинули п'ятеро людей, серед них три дитини

11:43

Повний місяць у серпні 2021: коли, що можна і не можна робити

11:41

Місячний календар стрижок на 23-29 серпня: коли зачіска може принести неприємності

11:40

"Український Талібан": у РФ істерять через кричалку про Путіна на репетиції параду в Києві Відео

11:05

Беz Обмежень представив сингл і кліп ЛітоКамон зі свого нового альбому Відео

10:59

У Херсоні найвищий флагшток області впав та розчавив авто Відео

10:53

Труба - ціна вторгнення РФ: у Зеленського вимагатимуть від ФРН мільярдних компенсацій через СП-2 Відео

10:43

На Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох сусідських дітей: дівчатка - в реанімації Відео

Реклама
10:24

Melovin став учасником Танців з зірками 2021 і передав challenge спортсмену Відео

10:16

Санкції проти окупантів: в Україні схвалили новий удар по РФ через Крим Відео

10:04

Малюк грав із сірниками: на Житомирщині трагічно загинула 6-річна дитина Відео

10:01

Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків Зодіаку: найвдаліший день місяця або підступи недругів Відео

09:54

Нові температурні рекорди: кліматолог пояснила, чи чекати спеку під +40° Відео

09:23

Град, грози та шквали: вісім регіонів сьогодні накриє негода Відео

09:13

Клімат змінюється так швидко, що ми не встигнемо втекти на Марс – кліматолог Віра Балабух

08:51

Тіло скинув у колодязь: під Кропивницьким хлопець жорстоко розправився з 16-річною дівчиною Відео

08:29

"Штопор" між владою і громадянами: що показали 30 років незалежності Погляд

08:22

Коронавірус в Україні 20 серпня: за добу виявили 1600 нових хворих

08:10

Нова хвиля COVID-19: у Кабміні попередили про посилення карантинних обмежень Відео

08:06

Українка отримала перше водійське посвідчення у 79 років Відео

07:37

"Я не вірю Талібану": режисерка Сахра Карімі розповіла про захоплення влади в Афганістані Відео

06:50

У Кабулі маленьких дітей з рук в руки передають військовим США для евакуації з Афганістану Відео

06:37

Прямий діалог з ОРДЛО та вода в Крим: як Уряд пропонує Раді повертати окуповані території Погляд

06:28

Лілія Яма звабливо позувала для гарячої фотосесії на пляжі

05:30

Чому людей нестримно тягне пиячити - відповідь вчених

05:17

20 серпня - Всесвітній день ліні: традиції та як побороти лінь

04:47

Лікар пояснив, яка вакцина ефективніша від COVID-штаму Дельта

04:11

З'ясована причина найсильнішої тяги до алкоголю

Реклама
03:40

Чому не варто пити багато рослинних настоянок - відповідь нарколога

03:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 23-29 серпня: обман, несподівані збитки або вдалі покупки Відео

02:34

Аліна Гросу без ліфчика показала бекстейдж підготовки до концерту

01:24

Маскується під іншу хворобу: лікар розкрив, у чому підступність Дельта-штаму

01:20

Вчені розповіли, які напої скорочують жіноче життя

00:43

Прикмети на 20 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

00:15

Дієтолог пояснила, скільки яблук можна з'їсти за добу Відео

19 серпня, четвер
23:58

Названо 7 помилок в харчуванні, які прискорюють старіння Відео

23:30

В Україні різко злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше Відео

22:52

Вірять у Бога і не сприймають ЛГБТ-спільноти: соціологи з'ясували головні цінності українців Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти