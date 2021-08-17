Стало відомо, в якому новому фільмі грає Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Актриса Скарлетт Йоханссон після завершення ролі Чорної вдови вже почала роботу над новим не менш популярним проектом - в акторському складі цілий список зірок Голлівуду.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, деталі сюжету для повнометражного фільму, який знімає Андерсон, тримаються в секреті, а деталі персонажа Йоханссон не розголошуються.

У фільмі задіяний звичайний репертуар акторів Андерсона - Едріан Броуді, Білл Мюррей, Джейсон Шварцман, Тільда Свінтон, а нещодавно до нього приєдналися Марго Роббі і Том Хенкс. Руперт Френд теж з'явиться в кадрі.

Очікується, що зйомки нового фільму Андерсона, який поки не називається, завершаться в кінці вересня 2021.читайте такожНаталі, чарка горілки на столі і російські свині: рецензія на фільм Чорна вдова

Це не перший раз, коли Йоханссон працює з Андерсоном, але це буде її перша робота в якості звичайної актриси, а не актриси озвучення. Раніше вона озвучувала анімаційний фільм Острів собак, створений режисером у 2018 році.

Нагадаємо, що Disney не доплатив Скарлетт Йоханссон 50 мільйонів і влип у скандал з феміністками.

Компанія випустила фільм Чорна Вдова онлайн на Disney+, хоча раніше вони з актрисою не обумовлювали цього в контракті.