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Стартував допрем'єрний показ історичної драми Слов'яни

28 квітня 2021, 11:58

Серіал-рекордсмен Слов'яни вийшов онлайн для перегляду ще до показу на 1+1.

Серіал Слов'яни
Серіал Слов'яни / 1+1

28 квітня на Київстар ТБ, спільній платформі онлайн-ТБ групи 1+1 media та Київстар, став доступним для допрем'єрного перегляду масштабний українсько-словацький серіал Слов'яни - історична драма з елементами фентезі про життя предків у першому тисячолітті н.е.

Серіал Слов'яни є міжнародним проектом, над виробництвом якого працювала українсько-словацька команда кінематографістів. У березні 2021 року серіал успішно презентували в Словаччині - за даними телеканалу TV JOJ, подивилося 14% всіх телеглядачів країни, є справжнім рекордом для тамтешнього ТБ (середня частка телеперегляду склала 27,7%).

Загальнонаціональна прем'єра проекту відбудеться на телеканалі 1 + 1 3 травня, однак користувачі Київстар ТБ можуть подивитися його раніше - з 28 квітня.

"Слов’яни – революційний продукт як для Словаччини, так і для України. Попри те, що його прем’єра відбулася зовсім нещодавно – навколо проєкту спостерігається шалений ажіотаж, унаслідок чого міжнародна дистрибуція набирає обертів. Впевнений, що наш глядач оцінить серіал належним чином, як і можливість подивитися його на нашій платформі до загальнонаціональної прем’єри", - сказав Павло Рибак, Керівник Київстар ТБ з боку групи 1+1 media.

Про що серіал Слов'яни

За сюжетом серіалу, юна травниця Драга з магічними здібностями знаходить в лісі пораненого чужинця, який не може згадати своє минуле. Намагаючись допомогти йому, Драга накликає на себе гнів місцевого жерця, у якого свої плани, і якому сторонні в його інтригах зовсім не потрібні.

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У пошуках визнання і влади, жрець підмовляє і одного з старійшин. Людина, довірившись йому, направляє свій гнів на близьких йому людей. Поки місцеві лідери зайняті розподілом влади, на селище насувається зовнішній ворог - грізні кочівники.

Серіал Слов'яни зйомки

Спеціально для зйомок серіалу Слов'яни в лісі на Житомирщині побудували масштабні декорації - два старослов'янські поселення, на що пішло 60 днів. Герої серіалу виконують велику кількість трюків, а їх каскадерами стали світові зірки галузі, які працювали у фільмах Рідлі Скотта і Стівена Спілберга, а також були залучені до зйомок Гри престолів. Головну героїню після довгих кастингів знайшли саме в Україні. З 50 претенденток продюсери обрали 18-річну киянку Поліну Носіхіну, яка була наймолодшою актрисою на знімальному майданчику.

Слов'яні
Слов'яни / прес-служба

Виробництвом серіалу займалися українські компанії Медійна група європейського партнерства і Сінемадей, словацька компанія Wandal Production за участю словацького телеканалу TV JOJ, українського телеканалу 1+1 та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Автори сценарію: Вероніка Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран. Режисери: Петер Беб'як, Міхал Блашка, Сергій Санін, Олег Стахурський. Оператори: Мартін Жьяран, Станіслав Адам, Вова Іванов. Продюсери: Юрій Карновський, Ванда Адамік Грицова.

Нагадаємо, зйомки серіалу Слов'яни закінчилися ще в грудні 2019 року.

Всі серії можна буде дивитися онлайн на сайті 1+1 video.

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