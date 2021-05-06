Актриса повідомила про завершення зйомок Кріпосної 3

Виконавиця головної ролі серіалу Кріпосна зворушливо повідомила про останні дні зйомок.
Російська актриса Соня Прісс, яку покликали на роль Катерини Вербицької, повідомила своїм шанувальникам, що в травні зйомки 3 сезону завершуються. Вона не стала уточнювати, коли останній день, але зате зворушливо розповіла про свою героїню.
Соня Прісс опублікувала в Instagram фото зі зйомок 3 сезону серіалу Кріпосна і розповіла, якою Катя Вербицька буде в її виконанні.
"До закінчення зйомок 3-го сезону залишається зовсім небагато. Катерина Вербицька. Катя. Хоробра і зворушлива. Ніжна і сильна. Любляча всім серцем і здатна на подвиг в ім'я любові. Ти пройшла через багато чого. Але скільки ж ще випробувань тобі належить пережити! Я віддаю тобі Свій голос, щоб ти могла кричати, ноги щоб ти могла бігти, руки, щоб обіймати. Я віддаю тобі Своє серце, щоб ти могла любити і свої сили, щоб ти могла боротися. Тільки йди вперед, мила", - пише Прісс.
Також вона засвітила в кадрі одного з акторів попередніх сезонів, який може з'явитися в Кріпосній 3.
Шанувальники серіалу не стримали емоцій і активно відреагували на слова актриси.
"Скоріше б 3 сезон", "Скоріше б вже побачити цей шедевр", "Хочу 3 сезон. Якщо Катю знову образять - до суду подам, я не залізна", - пишуть їй.
Кріпосна 2021 - список акторів
- Соня Прісс
- Станіслав Боклан
- Наталка Денисенко
- Анна Сагайдачна
- Марк Дробот
- Фатіма Горбенко
- Тарас Цимбалюк
- Олеся Жураковська
- Віктор Жданов
- Максим Радугін
- Сергій Стрельников
- Федір Лавров
- Аліна Коваленко
- Наталія Васько
- Слава Красовська
Точної дати виходу серіалу поки що немає, але офіційно зйомки почалися з осені 2020 року, і поки що ще не завершилися.
Як раніше повідомляв Главред, серіал Кріпосна купила для показу Японія.
Кастинг для нових акторів 3 сезони Фортечний почався у вересні 2020. Зйомки проходили з перервами через коронавірус.