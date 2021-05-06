Актриса повідомила про завершення зйомок Кріпосної 3

Соня Прісс - Кріпосна / instagram.com/sonyapriss/

Російська актриса Соня Прісс, яку покликали на роль Катерини Вербицької, повідомила своїм шанувальникам, що в травні зйомки 3 сезону завершуються. Вона не стала уточнювати, коли останній день, але зате зворушливо розповіла про свою героїню.

Соня Прісс опублікувала в Instagram фото зі зйомок 3 сезону серіалу Кріпосна і розповіла, якою Катя Вербицька буде в її виконанні.

"До закінчення зйомок 3-го сезону залишається зовсім небагато. Катерина Вербицька. Катя. Хоробра і зворушлива. Ніжна і сильна. Любляча всім серцем і здатна на подвиг в ім'я любові. Ти пройшла через багато чого. Але скільки ж ще випробувань тобі належить пережити! Я віддаю тобі Свій голос, щоб ти могла кричати, ноги щоб ти могла бігти, руки, щоб обіймати. Я віддаю тобі Своє серце, щоб ти могла любити і свої сили, щоб ти могла боротися. Тільки йди вперед, мила", - пише Прісс.

Також вона засвітила в кадрі одного з акторів попередніх сезонів, який може з'явитися в Кріпосній 3.

Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/

Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/

Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/

Шанувальники серіалу не стримали емоцій і активно відреагували на слова актриси.

"Скоріше б 3 сезон", "Скоріше б вже побачити цей шедевр", "Хочу 3 сезон. Якщо Катю знову образять - до суду подам, я не залізна", - пишуть їй.

Кріпосна 2021 - список акторів

Соня Прісс

Станіслав Боклан

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачна

Марк Дробот

Фатіма Горбенко

Тарас Цимбалюк

Олеся Жураковська

Віктор Жданов

Максим Радугін

Сергій Стрельников

Федір Лавров

Аліна Коваленко

Наталія Васько

Слава Красовська

Точної дати виходу серіалу поки що немає, але офіційно зйомки почалися з осені 2020 року, і поки що ще не завершилися.

Як раніше повідомляв Главред, серіал Кріпосна купила для показу Японія.

Кастинг для нових акторів 3 сезони Фортечний почався у вересні 2020. Зйомки проходили з перервами через коронавірус.