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Актриса повідомила про завершення зйомок Кріпосної 3

6 травня 2021, 12:54

Виконавиця головної ролі серіалу Кріпосна зворушливо повідомила про останні дні зйомок.

Соня Прісс
Соня Прісс - Кріпосна / instagram.com/sonyapriss/

Російська актриса Соня Прісс, яку покликали на роль Катерини Вербицької, повідомила своїм шанувальникам, що в травні зйомки 3 сезону завершуються. Вона не стала уточнювати, коли останній день, але зате зворушливо розповіла про свою героїню.

Соня Прісс опублікувала в Instagram фото зі зйомок 3 сезону серіалу Кріпосна і розповіла, якою Катя Вербицька буде в її виконанні.

"До закінчення зйомок 3-го сезону залишається зовсім небагато. Катерина Вербицька. Катя. Хоробра і зворушлива. Ніжна і сильна. Любляча всім серцем і здатна на подвиг в ім'я любові. Ти пройшла через багато чого. Але скільки ж ще випробувань тобі належить пережити! Я віддаю тобі Свій голос, щоб ти могла кричати, ноги щоб ти могла бігти, руки, щоб обіймати. Я віддаю тобі Своє серце, щоб ти могла любити і свої сили, щоб ти могла боротися. Тільки йди вперед, мила", - пише Прісс.

Також вона засвітила в кадрі одного з акторів попередніх сезонів, який може з'явитися в Кріпосній 3.

Соня Прісс
Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/
Соня Прісс
Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/
Соня Прісс
Соня Прісс / instagram.com/sonyapriss/

Шанувальники серіалу не стримали емоцій і активно відреагували на слова актриси.

"Скоріше б 3 сезон", "Скоріше б вже побачити цей шедевр", "Хочу 3 сезон. Якщо Катю знову образять - до суду подам, я не залізна", - пишуть їй.

Кріпосна 2021 - список акторів

  • Соня Прісс
  • Станіслав Боклан
  • Наталка Денисенко
  • Анна Сагайдачна
  • Марк Дробот
  • Фатіма Горбенко
  • Тарас Цимбалюк
  • Олеся Жураковська
  • Віктор Жданов
  • Максим Радугін
  • Сергій Стрельников
  • Федір Лавров
  • Аліна Коваленко
  • Наталія Васько
  • Слава Красовська

Точної дати виходу серіалу поки що немає, але офіційно зйомки почалися з осені 2020 року, і поки що ще не завершилися.

Як раніше повідомляв Главред, серіал Кріпосна купила для показу Японія.

Кастинг для нових акторів 3 сезони Фортечний почався у вересні 2020. Зйомки проходили з перервами через коронавірус.

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